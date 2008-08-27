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    27.08.2008 - 18:13 |

    Sebzeli dana antrekot

    Etlerin en ihtişamlısıdır antrekot. Belki de mutfakta biz kadınlar için pişirilmesi en kolay etlerdendir. Yumuşaklığı ve lezzeti ile her zaman davet sofralarımızın vazgeçilmez tatlanndandır.

    Sebzeli dana antrekot

    Lezzet Dergisi

    HAZIRLAMA SÜRESİ: 15 DAKİKA

    PİŞİRME SÜRESİ: 15 DAKİKA

    4 KİŞİLİK GEREKLİ MALZEME

    1 paket Bonet Dana Antrekot • 2 patates • 2 havuç • 1 su bardağı haşlanmış bezelye 2 çorba kaşığı zeytinyağı • 1-2 dal dereotu • Tuz, karabiber

    Patatesleri ve havuçları yıkayıp kabuklarını soyun ve zar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Sırasıyla havuç, patates ve bezelyeyi ekleyin. Sürekli karıştırarak sebzeler yumuşayıncaya kadar soteleyin. Ocaktan alıp tuz ve karabiberle tatlandırın. Antrekotları fırın tepsisine dizip kızartın. Servis tabağına alıp üzerine sebzeli harcı paylaştırın. Dereotu ile süsleyip sıcak servis yapın.

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