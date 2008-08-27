Seçkin iftarların adresi: Hotel Les Ottomans

Türk ve Osmanlı mutfağının çeşitliliği Hôtel Les Ottomans’da fasıl müziği eşliğindeki seçkin iftar sofralarında yaşanıyor ve yaşatılıyor. Hôtel Les Ottomans’ın uluslararası çapta üne sahip şef aşçısı Robyn Cooper ve ekibinin özenle hazırladığı Ramazan sofralarında yer alan birbirinden leziz iftariyelikler ve zeytinyağlı çeşitlerinin devamında Ramazan akşamlarının vazgeçilmezi olan çorbalar Hôtel Les Ottomans’ın zengin Ramazan menüsün sadece başlangıcı. Ara sıcak olarak kuş ağzı mantısı, ıspanaklı & tavuklu su böreği ya da içli köfte ikilisi tadılabilir. Ramazan ayını tüm güzellikleri ile yaşamak ve yaşatmak için Hôtel Les Ottomans misafirlerini bekliyor. Bu zengin menünün kişi başı fiyatı 120 YTL.



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