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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Şeker hastalarına uyarı
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    17.07.2013 - 10:47 |

    Şeker hastalarına uyarı

    Özel Avrupa Hastanesi Dahiliye Uzmanı Mesut Polat, Ramazan'da şeker hastalarının dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

    Şeker hastalarına uyarı

    Şeker hastalarının günde 3 ana öğünde beslenmesi gerektiğine dikkat çeken Mesut Polat, Ramazanda açlık süresinin 16-17 saat olmasının şeker hastaları için risk oluşturduğunu belirtti.Şeker hastalığının farklılık gösterdiğini ve bütün hastalara aynı şeklide yaklaşmamak gerektiğini söyleyen Polat, “Şeker hastalarına kişisel olarak yaklaşmakta fayda vardır. Kesinlikle oruç tutamayacak olan vardır. Kontrol altında oruç tutabilecek olanlar vardır. Bu bakımdan kişilere özel karar verilmesinde fayda vardır” dedi.

    Bazı şeker hastaları oruç tutmamalı

    “Her şeker hastasına oruç tutamaz diyemeyiz” diyen Polat, “Kesinlikle oruç tutmaması gereken şeker hastalarımız, tip 1 diyabeti olanlar, tip 2 diyabeti olsa bile insülin yaptırmakta olan hastalarımızdır. Sebebi ise insülin yaptıran hastalarımız 16 saat aç kaldıkları zaman hipoglisemi riski meydana gelmektedir. İnsülin yaptırmasa bile ağızdan ilaç alan hastalarımızın bir kısmında hipoglisemi meydana gelmektedir. Bu şekilde hipoglisemi, şeker koması veya şeker düşüklüğü gibi hikayesi olanlar sık sık baş dönmesi, bulantı, terleme gibi şeker düşüklüğü belirtileri olabiliyorsa, şeker seviyesi 50-60 gibi seviyelere düşebiliyorsa kesinlikle oruç tutmamalarını öğütlemekteyiz. Çünkü bu şeker düşüklükleri kalbi böbreği ve karaciğeri etkilemekte, ilerleyen zamanlarda zarar verici etkileri olmaktadır. Hipoglisemi olduğunda ağza mutlaka bir şeyler alınması gerekmektedir. Bu bakımdan kesinlikle oruç tutmaması gereken hastalar; tip 1 diyabetliler günde 3-4 kez insülin yaptıranlar, tip 2 diyabeti olsa bile insüline bağımı olan şeker hastaları, oral ilaç alsa bile hipoglisemi olan hastalarımızdır” şeklinde konuştu.

    “Şeker hastalığının yanı sıra bazı hastalıklarında olması oruçta dikkat edilemesini gerektirir” diyen Polat, “Çok yaşlı olan, bilinç kaybı olan hastalar veya başka hastalıkları ilave olan hastalar da kesinlikle oruç tutmaması gerekir. Şeker hastalığının yanı sıra böbrek yetmezliği, beyin fonksiyonlarında bozukluk, böbrek tembelliği gibi bir takım yan sorunları olanlar, enfeksiyon ve tiroit hastalıkları olanların kesinlikle oruç tutmamaları gerekmektedir”ifadelerini kullandı.

    Her şeker hastası oruç tutmamalı görüşü yanlış

    Şeker hastalığı olan her hastanın oruç tutmaması gerekir görüşünün yanlış olduğunu belirten Polat, “Bazı otoriteler şeker hastalığı olan hastaların hepsini aynı kategoriye koymaktadır. Fakat diyetle kontrol altına alınabilen, şekerinde son zamanlarda hiçbir oynama olmayan ve gizli şekeri olan hastaların oruç tutmasında biz zarar olmayacağı kanaatindeyim. Ancak bunlarda da bazı kısıtlamalara gideceğiz. Eğer Ramazanın ilerleyen günlerinde, şeker seviyesinde oynamalar olmasın diye sıkı takip öneriyoruz” şeklinde konuştu.

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