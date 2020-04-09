Sigara içmek orucu bozar mı? Oruçluyken sigara dumanı orucu bozar mı? Diyanet açıkladı...

Ramazan ayı boyunca Müslüman vatandaşlar için oruç tutmak farz. Orucun sevabını tam anlamıyla kazanmak isteyenler ise hassas bir şekilde her konuyu araştırıyor. Orucu bozan şeyler nelerdir? Orucu bozan şeyler arasında sigara içmek var mı? Peki oruçluyken sigara dumanı orucu bozar mı?

SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

ORUÇLUYKEN SİGARA DUMANI ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken istemeden sigara dumanına maruz kalmak orucu bozmaz.