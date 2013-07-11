Sigarayla oruç açmayın

Sigaranın her zaman zararlı olduğunu, ancak özellikle aç karnına içilen sigarının verdiği zararın daha ciddi boyutlara ulaştığını kaydeden uzmanlar, Ramazan ayında oruç tutan sigara bağımlılarından bazılarının, orucu sigara ile açtıklarını bunun ölümcül tehlikeye davetiye çıkardığını söyledi.Yaklaşık 16 saate varan bir açlık süresinin ardından hemen sigara içmenin damarlar üzerinde ciddi etkiler oluşturduğu belirten uzmanlar, “Sigaranın içinde bulunan nikotin ve benzer özelliği olan diğer maddeler, özellikle uzun süren açlığın ardından içildiğinde damarlarda kasılma yapıyor. Hangi damarda ve kaç sigaradan sonra bu kasılmaları yapacağı aslında belli değil.

16 saatlik açlık döneminden sonra sigarayla oruç açmak, nikotine ‘damarlarımı daralt’ diye komut vermek anlamına geliyor. Bu maddeler kalp damarlarını sıkıştırıp büzüştürerek kalp krizini tetikliyor” dedi.Uzun süreli açlıktan sonra içilen sigaranın yalnızca kalp değil, beyin damarlarında da ciddi hasara yol açtığını dile getiren uzmanlar sigaranın vücudun bütün organlarına zarar verdiğini, şimdiye kadar belirlenmiş hiçbir faydasının olmadığını, bu nedenle sigara tiryakiliğinin bir hastalık olduğunu ve bağımlıların bunu en kısa sürede terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Ramazan ayının bu tür bağımlılıklardan kurtulmak için iyi bir vesile olduğunu dile getiren uzmanlar, “Mümkünse sigara hiçbir zaman içilmemeli. Ancak sigarayı terk etmeyen tiryakiler için açık kapı bırakmak gerekirse, oruçlarını sigara ile açmak yerine en azından yemekten bir süre sonra sigara içerek riski daha az seviyeye düşürmelerini tavsiye edebiliriz” dedi.