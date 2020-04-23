ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ramazan imsakiyesi...

Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en Ã§ok araÅŸtÄ±rÄ±lan konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. ÅžÄ±rnak ve Hakkari'ta yaÅŸayan vatandaÅŸlar, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±rken Ã¶zellikle bugÃ¼n 'ÅžÄ±rnak ve Hakkari sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusu soruluyor. Ä°ÅŸte ÅžÄ±rnak ve Hakkari oruÃ§ ve sahur vakti...

ÅžIRNAK VE HAKKARÄ° Ä°FTAR VAKÄ°TLERÄ°

24 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ ÅžÄ±rnak'ta ilk sahur 03.48 ilk oruÃ§ 19.00 ve Hakkari'de ilk sahur 04.42 ilk oruÃ§ 18.55'te aÃ§Ä±lacak.

ÅžIRNAK 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

HAKKARÄ° 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

ÅžIRNAK RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°





HAKKARÄ° RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

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