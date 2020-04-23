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    HaberlerRamazan Haberleri ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ramazan imsakiyesi...
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    23.04.2020 - 16:09 |

    ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ramazan imsakiyesi...

    Ramazan bereket ayÄ±dÄ±r. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ bu ayda, gÃ¼nahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar, dualarÄ± kabul eder. Milyonlarca MÃ¼slÃ¼man bu hayÄ±rlÄ± ay iÃ§in heyecanlanÄ±rken bu gece ilk sahur yapÄ±lacak. OruÃ§ tutmak isteyenler niyet edecekler. ÅžÄ±rnak ve Hakkari illerinde yaÅŸayanlar ÅŸimdi, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±p 'ÅžÄ±rnak ve Hakkari sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusunu soruyor.

    ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ramazan imsakiyesi...

    Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en Ã§ok araÅŸtÄ±rÄ±lan konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. ÅžÄ±rnak ve Hakkari'ta yaÅŸayan vatandaÅŸlar, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±rken Ã¶zellikle bugÃ¼n 'ÅžÄ±rnak ve Hakkari sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusu soruluyor. Ä°ÅŸte ÅžÄ±rnak ve Hakkari oruÃ§ ve sahur vakti...

    ÅžIRNAK VE HAKKARÄ° Ä°FTAR VAKÄ°TLERÄ°

    24 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ ÅžÄ±rnak'ta ilk sahur 03.48 ilk oruÃ§ 19.00 ve Hakkari'de ilk sahur 04.42 ilk oruÃ§ 18.55'te aÃ§Ä±lacak.

    ÅžIRNAK 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

    HAKKARÄ° 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

    ÅžIRNAK RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

    ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ramazan imsakiyesi...

    HAKKARÄ° RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°

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    ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ramazan imsakiyesi...

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