ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaÃ§ta ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ramazan imsakiyesi...

23.04.2020 - 16:09 |
ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ä°ftar Vakitleri (2020 Ä°msakiye) - Sahur ve imsak saat kaçta? ÅžÄ±rnak ve Hakkari Ramazan imsakiyesi...
Ramazan bereket ayÄ±dÄ±r. AllahÃ¼ teÃ¢lÃ¢ bu ayda, gÃ¼nahlarÄ± baÄŸÄ±ÅŸlar, dualarÄ± kabul eder. Milyonlarca MÃ¼slÃ¼man bu hayÄ±rlÄ± ay iÃ§in heyecanlanÄ±rken bu gece ilk sahur yapÄ±lacak. OruÃ§ tutmak isteyenler niyet edecekler. ÅžÄ±rnak ve Hakkari illerinde yaÅŸayanlar ÅŸimdi, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±p 'ÅžÄ±rnak ve Hakkari sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusunu soruyor.
Ramazan geldi ve ramazan imsakiyesi en Ã§ok araÅŸtÄ±rÄ±lan konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. ÅžÄ±rnak ve Hakkari'ta yaÅŸayan vatandaÅŸlar, iftar vakitlerini araÅŸtÄ±rÄ±rken Ã¶zellikle bugÃ¼n 'ÅžÄ±rnak ve Hakkari sahur ve imsak saat kaÃ§ta?' sorusu soruluyor. Ä°ÅŸte ÅžÄ±rnak ve Hakkari oruÃ§ ve sahur vakti...
ÅžIRNAK VE HAKKARÄ° Ä°FTAR VAKÄ°TLERÄ°
24 Nisan Cuma gÃ¼nÃ¼ ÅžÄ±rnak'ta ilk sahur 03.48 ilk oruÃ§ 19.00 ve Hakkari'de ilk sahur 04.42 ilk oruÃ§ 18.55'te aÃ§Ä±lacak.
ÅžIRNAK 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
HAKKARÄ° 2020 RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
ÅžIRNAK RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
HAKKARÄ° RAMAZAN Ä°MSAKÄ°YESÄ°
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'Örümcek Adam'dan çocuklara 23 Nisan sürpriziAntalya'da balon ve bayraklarla süslediÄŸi aracÄ±yla caddelerde tur atan, sokaklarda marÅŸlar eÅŸliÄŸinde Örümcek Adam kostümüyle dans eden Burak Soylu, TBMM'nin 100. yÄ±l dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk BayramÄ± coÅŸkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaÅŸayan çocuklara moral oldu.