Size özel bir Ramazan

Yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle iftar ve davet organizasyonlarında kusursuz hizmeti hedefleyen Ramazan Bingöl Et Lokantası, tüm hazırlıklarını tamamladı.

Osmanlı-Türk mutfağının en iyi şekilde temsil etmeyi amaçladıklarını ifade eden RB Et Lokantası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, İstanbul’un merkezi üç noktasında ve hepsi yeşil alan içerisinde kurulu olan Bayrampaşa, Giyimkent, Esenyurt şubelerinde; ISO 22000 gıda güvenliği kapsamında eğitimli personel ile sınırsız yiyecek ve içecekten oluşan zengin iftar mönüsünü Ramazan ayına özel olarak misafirleri için hazırladıklarını söyledi.

RB Et Lokantası’nın mevcut 3 şubesi bulunduğunu söyleyen Ramazan Bingöl, “Giyimkent Şubemiz 25 bin m2 yeşil alan içerisinde kurulmuş olup 8 ayrı bölümde toplam 800 kişilik hizmet alanına sahiptir. 15 bin m2 yeşil alan üzerine kurulu Bayrampaşa şubemiz 3 ayrı bölümden oluşmakta ve 700 kişilik hizmet alanına sahiptir. Esenyurt şubemiz ise 74 bin m2 yeşil alan üzerinde kurulmuş olup iki ayrı bölümden oluşmakta ve 650 kişilik hizmet kapasitesine sahiptir” ifadelerini kullandı.

Misafirlerinin özel dizayn edilmiş salon, teras veya bahçelerde iftarlarını yaparken çocuklarının özel tasarlanmış oyun odalarında, eğitmenlerin gözetiminde güzel vakitler geçirebilecekleri anlatan Bingöl, “Oyun odasına yerleştirilen kameralar sayesinde salonlardaki plazma ekranlardan misafirlerimiz çocuklarını izleyebilmektedirler. Dileyen misafirlerimiz şelalelerin etrafında, çam korusu ve yürüyüş parkurunda doğa ile iç içe olabileceği yürüyüşler yapma imkanı da bulacaklardır” dedi.

RB Et Lokantası’nın üç şubesinde de Ramazan’a özel mönüler hazırladıklarını ifade eden Ramazan Bingöl, iftariyelik, başlangıç, ızgara-kebap, tatlı ve içecek kategorileriyle misafirlerine hizmet vereceklerini ve iftar mönüsünün 40,00 YTL olarak uygulanacağını söyledi.

Ramazan Bingöl, Ramazan iklimini farklı yaşamak isteyen tüm misafirlerini özel olarak hazırlanmış sınırsız yiyecek ve içecekten oluşan iftar sofralarına beklediklerini sözlerine ilave etti.

REZERVASYON İÇİN;

Giyimkent: 212 438 30 83

Bayrampaşa: 212 615 20 55

Esenyurt: 212 620 56 65