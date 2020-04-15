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    15.04.2020 - 21:17 |

    Adiyat Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

    Adiyat suresi, Kur’an-ı Kerim’in 100.suresidir. Sure toplam 11 ayetten oluşmaktadır. Adiyat suresi mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre sıralamada on dördüncü suredir. Sure Mekke döneminde inmiştir. Adiyat suresi, Zilzal suresinden sonra, Karia suresinden önce yer almaktadır. Surenin ilk ayetinde geçen “adiyat” kelimesi sureye ismini vermiştir.

    Adiyat Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

    Adiyat, koşan atlar demektir ve ilk ayette koşan atlar üzerine yemin edilmiştir. Sureyi okuyanların nazardan korunacağı, rızkın artacağı ve uykusunda korkanların rahat etmesi sağlanmaktadır. Sureyi üzerinde taşıyanların korkusundan kurtulacağı belirtilmiştir.

    Adiyat suresinde insanların mala ve mülke ne kadar düşkün olduğundan bahsedilmiştir. Kıyamet günü geldiğinde karşılaşılacak durumlardan söz edilmiştir. Adiyat suresi, insanın Rabbine karşı nankör olduğunu da anlatmaktadır. İnsanların ahiret hayatını düşünmede hareket etmesi ele alınmıştır. Ahirete yatırım yapmadan yalnızca dünya malı için çalışan insanların hali anlatılmıştır. İnsanların şükretmemesi ve ellerindeki nimetlerin kıymetini bilmemesi Adiyat suresinde yer alır. Mal ve servete düşkünlükten insanların sadece dünyayı hatırladığı gösterilmiştir. Allah’ın insanın her durumundan haberdar olduğu da anlatılır.

    Adiyat Suresi Türkçe Okunuşu

    1.Vel adiyati dabha
    2.Fel muriyati kadha
    3.Fel muğırati subha
    4.Fe eserne bihı nak'a
    5.Fe vesatne bihı cem'a
    6.İnnelinsane li rabbihı le kenud
    7.Ve innehu ala zalike le şehıd
    8.Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
    9.E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
    10.Ve hussıle ma fis sudur
    11.İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

    Adiyat Suresi Türkçe Anlamı

    1, 2, 3, 4, 5, 6.Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
    7.Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.
    8.Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.
    9, 10, 11.Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.

    Adiyat Suresi Konusu

    İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir.

    Adiyat Suresi Tefsiri

    Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla atlar üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı, böylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, özellikle sonraki âyetlerdeki mesajın önemine dikkat çekmektir.

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