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    12.09.2019 - 14:40 |

    Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı! Fatiha suresi Türkçe meali

    Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim'de yer alan ilk sure olan Fatiha Suresi Mekke döneminde indirilmiştir. Sure, yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olduğu için başlangıç anlamındaki "Fatiha adını almıştır. Kuran-ı Kerim'in içerdiği esaslar öz olarak bu surede belirtilmiştir. Peki Fatiha suresinin anlamı nedir?

    Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı! Fatiha suresi Türkçe meali

    Fatiha Suresi günde beş vakit namaz kılan müminler tarafından arapça olarak okunuyor. Fatiha suresinin ardından kuran-ı kerimde yer alan zammı surelerden biri okunarak namaz ibadeti yerine getiriliyor. Peki günde 38 kez namaz kılarken okuduğumuz Fatiha Suresi'nin anlamı ne? Yüce Rabbimiz Fatiha suresinde bize ne söylüyor. İşte Fatiha suresi Türkçe anlamı...

    FATİHA SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

    Bismillahirrahmanirrahim

    Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.

    (Allahım) Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz

    Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet: gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil

    FATİHA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

    Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

    Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

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