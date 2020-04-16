Fil Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Fil Sure, Kur’an-ı Kerim’in 105. Sırasında yer almaktadır. Kitapta bundan önce Hümeze Suresi, sonra ise Kureyş Suresi bulunmaktadır. Fil Suresi toplamda 5 ayetten oluşan kısa bir suredir. Bu sebeple de namaz sırasında kısa sure olarak okunabilmektedir.

Müslümanlar, başlarına bir dert geldiği zaman bunun dermanın da Allah’ta olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda sıkıntıya düşen insanlar çeşitli surelere yönelerek bunlardan hikmet dilemektedir. Fil Suresi de bakımdan oldukça faziletli kabul edilmektedir. Fil Suresi’nin faziletleri arasında düşmanları mağlup etme ve istenen murada erişmek yer almaktadır. Bu nedenle de Fil Suresi genellikle ezbere bilinmek istenmektedir. Bu sureyi ezberlemek isteyen kişiler genellikle surenin Türkçe okunuşundan destek almaktadır. Siz de Fil Suresi’nin Arapça ya da Türkçe okunuşunu merak ediyor ve surenin mealini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki içeriklere göz atabilirsiniz.

Fil Suresi Arapça Okunuşu

Fil Suresi Türkçe Okunuşu

1.E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl

2.E lem yec'al keydehüm fı tadlıl

3.Ve ersele aleyhim tayran ebabıl

4.Termıhim bi hıcaratin min siccıl

5.Fecealehüm keasfin me'kul

Fil Suresi Türkçe Anlamı

1.Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?

2.Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3, 4, 5.Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

Fil Suresi Konusu

Konusu Lokmân’ın oğluna öğütlerini içeren âyetlerde özetlenen şirk inancının yasaklanması, ana babaya saygı gösterip meşrû buyruklarına uyma, sorumluluk duygusu, iyilik için çalışma, sabır, tevazu gibi dinî ve ahlâkî ödevlerdir. Daha sonra putperestleri şirkten vazgeçirmeyi ve onlara kurtuluş yolunu göstermeyi amaçlayan bilgiler, kanıtlar ve uyarılara yer verilmiştir.

Fil Suresi Tefsiri

Bazı sûrelerin başında bulunan bu harflere “hurûf-ı mukattaa” denir (bilgi için bk. Bakara 2/1).