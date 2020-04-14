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    14.04.2020 - 18:32 |

    Hicr Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

    Hicr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 15. suresidir. Surenin geneli Mekke’de inmiştir. Yalnızca surenin 87.ayeti Medine’de inmiştir. Sure toplamda 99 ayetten oluşmaktadır. Mushaftaki sıralamada on beşinci, iniş sırasına göre ise elli dördüncü suredir. Hicr suresi, İbrahim suresinden sonra, Nahl süresinden önce gelmektedir.

    Hicr Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

    Sure adını, 80. ayette geçen ve Medine’nin kuzeyinde bulunan Semud kavminin yaşadığı yerin adından almıştır. Hicr ayette geçen yerin adıdır. Hicr suresinde Allah’ın birliğinden ve varlığından, Allah’tan başka ilah olmadığından, peygamberlik ve peygamberlere imandan söz edilir.Hicr süresinde öldükten sonra dirilme, hesap konuları ve sorgulanma yer alır. Surenin ilk konularında Kur’an-ı Kerim, vahiy gelmesi ve peygamberlikten bahsetmektedir. İnsanın bedenen yaratılışı ve ruhen yaratılışı devamında yer alır. Allah’ın rahmetinden sıkça bahsedilmiştir. Hicr süresinde Allah’tan gelen secde buyruğuna şeytanın uymaması da geçmektedir. İyi insanların ve salih ameller işleyenlerin uhrevi mükafatları bulunmaktadır. Bazı peygamberlerin kıssaları da bu surede geçmektedir. Bazı kavimlerin, inkarcıların yaptıkları kötülükler, azgınlıklar ve sonrasında nasıl helak olduklarına yer verilmiştir.

    Hicr Suresi Türkçe Okunuşu

    1.Elif lam ra tilke ayatül kitabi ve kur'anim mübın
    2.Rubema yeveddüllezıne keferu lev kanu müslimın
    3.Zerhüm ye'külu ve yetemetteu ve yülhihimül emelü fe sevfe ya'lemun
    4.Ve ma ehlekna min karyetin illa veleha kitabüm ma'lum
    5.Ma tesbiku min ümmetin eceleha ve ma yeste'hırun
    6.Ve kalu ya eyyühellezi nüzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun
    7.Lev ma te'tına bilmelaiketi in künte mines sadikıyn
    8.Ma nünezzilül melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izem münzarin
    9.İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun
    10.Ve le kad erselna min kablike şiyeıl evvelin
    11.Ve ma ye'tıhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
    12.Kezalike neslükühu fı kulubil mücrimin
    13.La yü'minune bihı ve kad halet sünnetül evvelin
    14.Ve lev fetahna aleyhim babem mines semai fe zallu fıhi ya'rucun
    15.Le kalu innema sükkirat ebsaruna bel nahnü kavmün meshurun
    16.Ve le kad cealna fis semai bürucev ve zeyyennaha lin nazırın
    17.Ve hafıznaha min külli şeytanir racım
    18.İlla menisterekas sem'a fe etbeahu şihabüm mübın
    19.Vel erda medednaha ve elkayna fıha ravasiye ve embetna fıha min külli şey'im mevzun
    20.Ve cealna leküm fıha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikıyn
    21.Ve im min şey'in illa ındena hazinühu ve ma nünezzilühu illa bi kaderim ma'lum
    22.Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakümuh ve ma entüm lehu bi hazinın
    23.Ve inna le nahnü nuhyı ve nümıtü ve nahnül varisun
    24.Ve le kad alimnel müstakdimıne minküm ve le kad alimnel müste'hırın
    25.Ve inne rabbeke hüve yahşüruhüm innehu hakımün alım
    26.Ve le kad halaknel insane min salsalim min hameim mesnun
    27.Vel canne halaknahü min kablü min naris semum
    28.Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı haliküm beşeram min salsalim min hameim mesnun
    29.Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın
    30.Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
    31.İlla iblıs eba ey yekune meas sacidın
    32.Kale ya iblısü ma leke ella tekune meas sacidın
    33.Kale lem ekül li escüde li beşerin halaktehu min salsalim min hameim mesnun
    34.Kale fahruc minha fe inneke racım
    35.Ve inne aleykel la'nete ila yevmid dın
    36.Kale rabbi fe enzırnı ila yevmi yüb'asun
    37.Kale fe inneke minel münzarın
    38.İla yevmil vaktil ma'lum
    39.Kale rabbi bima ağveytenı le üzeyyinenne lehüm fil erdı ve le uğviyennehüm ecmeıyn
    40.İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
    41.Kale haza sıratun aleyye müstekıym
    42.İnne ıbadı leyse leke aleyhim sültanün illa menittebeake minel ğavın
    43.Ve inne cehenneme le mev'ıdühüm ecmeıyn
    44.Leha seb'atü ebvab likülli babim minhüm cüz'üm maksum
    45.İnnel müttekıyne fı cennativ ve uyun
    46.Üdhuluha bi selamin aminın
    47.Ve neza'na ma fı sudurihim min ğıllin ıhvanen ala sürurim mütekabilın
    48.La yemessühüm fıha nesabüv ve ma hüm minha bi muhracın
    49.Nebbi' ıbadı ennı enel ğafurur rahıym
    50.Ve enne azabı hüvel azabül elım
    51.Ve nebbi'hüm an dayfi ibrahım
    52.İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale inna minküm vecilun
    53.Kalu la tevcel inna nübeşşiruke bi ğulamin alım
    54.Kale e beşşertümunı ala em messeniyel kiberu fe bime tübeşşirun
    55.Kalu beşşernake bil hakkı fe la teküm minel kanitıyn
    56.Kale ve mey yaknetu mir rahmeti rabbihı illed dallun
    57.Kale fe ma hatbuküm eyyühel murselun
    58.Kalu inna ürsilna ila kavmim mücrimın
    59.İlla ale lut inna le müneccuhüm ecmeıyn
    60.İllemraetehu kadderna inneha le minel ğabirın
    61.Felemma cae ale lutnil murselun
    62.Kale inneküm kavmümü münkerun
    63.Kalu bel ci'nake bima kanu fıhi yemterun
    64.Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun
    65.Fe esri bi ehlike bi kıt'ım minel leyli vettebı' edbarahüm ve la yeltefit minküm ehadüv vemdu haysü tü'merun
    66.Ve kadayna ileyhi zalikel emra enne dabira haülai maktuum musbihıyn
    67.Ve cae ehlül medıneti yestebşirun
    68.Kale inne haülai dayfı fe la tefdahun
    69.Vettekullahe ve la tuhzun
    70.Kalu e ve lem nenheke anil alemın
    71.Kale haülai benatı in küntüm faılın
    72.Le amruke innehüm le fı sekratihim ya'mehun
    73.Fe ehazethümüs sayhatü müşrikıyn
    74.Fe cealna aliyeha safileha ve emtarna aleyhim hıcaratem min siccıl
    75.İnne fı zalike le ayatil lil mütevessimın
    76.Ve inneha le bisebılim mükıyn
    77.İnne fı zalike le ayatel lil mü'minın
    78.Ve in kane ashabül eyketi le zalimın
    79.Fentekamna minhüm ve innehüma le bi imamim mübın
    80.Ve le kad kezzebe ashabül hıcril murselın
    81.Ve ateynahüm ayatina fe kanu anha mu'ridıyn
    82.Ve kanu yenhıtune minel cibali büyuten aminın
    83.Fe ehazethümüs sayhatü musbihıyn
    84.Fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
    85.Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakk ve innes saate le atiyetün fasfehıs safhal cemıl
    86.İnne rabbeke hüvel hallakul alım
    87.Ve le kad ateynake seb'am minel mesanı vel kur'anel azıym
    88.La temüddenne ayneyke ila ma metta'na bihı ezvacem minhüm ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mü'minın
    89.Ve kul innı enen nezırul mübın
    90.Kema enzelna alel muktesimın
    91.Ellezıne cealül kur'ane ıdıyn
    92.Fe ve rabbike le nes'elennehüm ecmeıyn
    93.Amma kanu ya'melun
    94.Fasdoa'bima tü'meru ve a'rıd anil müşrikın
    95.İnna kefeynakel müstehziın
    96.Ellezıne yec'alune meallahi ilahen ahar fe sevfe ya'lemun
    97.Ve le kad na'lemü enneke yedıyku sadruke bima yekulun
    98.Fe sebbıh bi hamdi rabbike ve küm mines sacidın
    99.Ve'büd rabbeke hatta ye'tiyekel yekıyn

    Hicr Suresi Türkçe Anlamı

    1.Elif Lâm Râ. Bunlar, kitabın ve apaçık olan Kur'an'ın âyetleridir.
    2.İnkar edenler, "Keşke müslüman olsaydık" diye çok arzu edeceklerdir.
    3.Bırak onları yesinler (içsinler), yararlansınlar; emelleri onları oyalayadursun. İleride (gerçeği) bilecekler.
    4.Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen bir yazısı (belli vakti) vardır.
    5.Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de kalamaz.
    6.Dediler ki: "Ey kendisine Zikir (Kur'an) indirilen kimse! Sen mutlaka delisin!"
    7."Eğer doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!"
    8.Biz melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
    9.Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.
    10.Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik.
    11.Onlar kendilerine gelen her peygamberle alay ediyorlardı.
    12.Aynı şekilde (onların tutumlarına uygun olarak) biz onu suçluların kalbine sokarız.
    13.Önceki milletlerin (helakine dair Allah'ın) kanunu geçmiş iken onlar buna (Kur'an'a) inanmazlar.
    14, 15.Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalar yine "Gözlerimiz döndürüldü, biz herhâlde büyülenmiş bir toplumuz" derlerdi.
    16.Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.
    17.Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.
    18.Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.
    19.Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik.
    20.Orada hem sizin için, hem de sizin rızık vermediğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.
    21.Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.
    22.Rüzgârları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan da siz değilsiniz.
    23.Hiç şüphesiz biz diriltir, biz öldürürüz ve biz (her şeye gerçek) varisleriz
    24.Andolsun biz, sizden önce gelip geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.
    25.Şüphesiz senin Rabbin onları diriltip bir araya getirecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
    26.Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.
    27.Cinleri de daha önce dumansız ateşten yaratmıştık.
    28, 29.Hani Rabbin meleklere, "Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım Onu düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun için hemen saygı ile eğilin" demişti.
    30.Bunun üzerine bütün melekler saygı ile eğildiler.
    31.Ancak İblis, saygı ile eğilenlerle beraber olmaktan kaçındı.
    32.Allah, "Ey İblis! Saygı ile eğilenlerle beraber olmamandaki maksadın ne?" dedi.
    33.İblis dedi ki: "Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığın insan için saygı ile eğilemem."
    34, 35.Allah, "Öyleyse çık oradan, çünkü sen kovuldun. Şüphesiz hesap gününe kadar lânet senin üzerinedir" dedi.
    36.İblis: "Rabbim! Öyle ise onların tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver" dedi.
    37, 38.Allah da, "O halde sen vakti (yalnızca benim tarafımdan) bilinen güne (kıyamete) kadar mühlet verilenlerdensin" dedi.
    39, 40.İblis, "Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım" dedi.
    41, 42.Allah, "İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur" dedi.
    43.Şüphesiz cehennem, onların hepsinin buluşacağı yerdir.
    44.Onun yedi kapısı vardır ve her kapıya onlardan bir grup ayrılmıştır.
    45.Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.
    46.Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven içinde" denilir.
    47.Biz onların kalplerindeki kini söküp attık. Artık onlar sedirler üzerinde, kardeşler olarak karşılıklı otururlar.
    48.Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
    49, 50.Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.
    51.Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
    52.Hani misafirler İbrahim'in yanına girmiş ve "Selam" demişlerdi. O da, "Gerçekten biz sizden korkuyoruz" demişti.
    53.Onlar, "Korkma, biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler.
    54.İbrahim, "Bana yaşlılık gelip çatmış iken beni mi müjdeliyorsunuz? Bana neyi müjdeliyorsunuz?" dedi.
    55."Biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizlerden olma" dediler.
    56.Dedi ki: "Rabbinin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?"
    57.İbrahim, "Ey Elçiler! Göreviniz nedir?" dedi.
    58.Şöyle dediler: "Şüphesiz biz suçlu bir millete gönderildik.
    59, 60.Lût'un ailesi başka (Onlar suçlu değillerdir). Lût'un karısı dışında onların hepsini kurtaracağız. Biz onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik."
    61, 62.Elçiler (melekler) Lût'un ailesine gelince Lût onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz" dedi.
    63.Dediler ki: "Evet, fakat biz sana (kavminin) şüphe etmekte olduğu azabı getirdik."
    64."Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz."
    65."Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin."
    66.Ona şu durumu kesin olarak bildirdik: "Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak."
    67.Şehir halkı sevinerek geldiler.
    68.Lût dedi ki: "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin."
    69."Allah'a karşı gelmekten sakının, beni utandırmayın" dedi.
    70.Onlar, "Biz seni insanlarla ilgilenmekten menetmemiş miydik" dediler.
    71.Lût: "İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız (onlarla evlenebilirsiniz)" dedi.
    72.(Melekler Lût'a:) "Ömrüne andolsun ki onlar (şehvetten) gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar (Bu durumda asla seni dinlemezler)" dediler.
    73.Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi.
    74.Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
    75.Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır.
    76.O şehrin kalıntıları hâlâ mevcut olan bir yol üstünde duruyor.
    77.Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır.
    78."Eyke" halkı da şüphesiz zalim idiler.
    79.Onlardan da intikam aldık. İkisi de (Lût kavminin yaşadığı Sodom ile Şuayb kavminin yaşadığı Eyke) belirgin bir anayol üzerinde idiler.
    80.Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı.
    81.Biz onlara âyetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi.
    82.Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı.
    83.Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi.
    84.Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi.
    85.Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.
    86.Şüphesiz, Rabbin hakkıyla yaratanın (ve herşeyi) bilenin ta kendisidir.
    87.Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur'an'ı verdik.
    88.Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü'minlere (şefkat) kanadını indir.
    89.De ki: "Gerçekten ben, apaçık bir uyarıcıyım."
    90.Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da (kitap) indirmiştik.
    91.Ki onlar, (bir kısmına inanıp, bir kısmını inkar ederek) Kur'an'ı da parça parça edenlerdir.
    92, 93.Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız.
    94.Ey Muhammed! Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme.
    95, 96.Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde bilecekler.
    97.Andolsun, onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
    98.O halde Rabbini hamd ile tesbih et (yücelt) ve secde edenlerden ol.
    99.Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

    Hicr Suresi Konusu

    Sûrenin ilk konusu Kur’an, vahiy ve peygamberliktir. Daha sonra insanın beden ve ruh varlığının yaratılış süreci ile İblîs’in Allah’tan gelen secde buyruğuna uymaması anlatılır. İyilerin uhrevî mükâfatları, Allah’ın rahmetinin genişliği; Hz. İbrâhim ve Lût ile Eyke halkı ve Hicr halkıyla ilgili kısa bilgiler, Hz. Peygamber’e ve müminlere verilen müjdeler, inkârcılara yapılan uyarılar sûrenin belli başlı konularıdır.

    Hicr Suresi Tesfiri

    Kur’ân-ı Kerîm’in bazı sûrelerinin başında yer alan bu harflere “hurûf-ı mukattaa” adı verilir (İslâm bilginlerinin bu harflerle ilgili görüş ve yorumları hakkında bilgi için bk. Bakara 2/1).

    Âyetteki “bu” işaret zamiri sûrenin âyetlerini ve onların içerdiği bilgileri gösterir. Taberî’ye göre “kitap” –bugün Kitâb-ı Mukaddes diye anılan– Tevrat ve İncil gibi önceki kitaplardır; “Kur’an” ise Kur’ân-ı Kerîm’in (o zaman henüz tamamlanmadığı için bütününü değil) inzal edilmiş olan kısmını ifade eder (XIV, 1). Zemahşerî hem “kitap” hem de “Kur’an” kelimesiyle konumuz olan sûrenin kastedildiğini belirtir (II, 309). Râzî’ye göre ise her iki kelimeden maksat Kur’ân-ı Kerîm’dir; fakat ilki onun yazılı şeklini, ikincisi de okunuşunu ifade eder (XIX, 151). İbn Âşûr da bu görüşü tercih etmiştir (XIV, 8).

    Âyetin sonundaki mübîn kelimesi genellikle “açık seçik, anlaşılan” veya kısaca “apaçık” şeklinde çevrilir. Taberî’ye göre kelime burada, “O Kur’an âyetleri, üzerinde düşünüp taşınanlara doğruluk ve hidayet yolunu açıklar” anlamına gelecek bir konumda kullanılmıştır. Bu anlama göre sûrenin başında dinleyici ve okuyucu, sıradan bir sözle değil, insanlığa doğruluk ve hidayet yolunu gösteren, ebedî kurtuluş için gerekli olan inanç ve amel hayatıyla ilgili bilgiler ve dersler veren ilâhî kelâmla karşı karşıya bulunduğu hususunda uyarılmakta; âyetleri bu şuurla, onlardan istifade edecek tarzda dikkatli ve edepli bir şekilde dinlemek veya okumak gerektiğine işaret edilmektedir

    Sonuç olarak sûrenin başında ilâhî vahyin önemine dikkat çekilmekte, onu dikkatle dinleyip aydınlatıcı içeriğinden yararlanarak doğru yolu bulmanın gerekliliği vurgulanmaktadır.

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