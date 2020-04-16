Hümeze Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Bu bağlamda hümeze, başkalarının arkasından konuşan ve onları çekiştirmeyi huy edinen kişi manası taşımaktadır. Mekke’de indirilen bu surenin öncesinde Kıyame Suresi, sonrasında ise Mürselat Sure’nin nüzul ettiği bilinmektedir. Kur’an-ı Kerim’de ise, Hümeze Suresi’nin önünde Asr Suresi yer almaktadır.



Toplamda 9 ayetten oluşan Hümeze Suresi’nin genelinde insanlar arasındaki ilişkilere değinilmektedir. Burada temel ahlak kuralları anlatılmakta ve kötü huy sahiplerinin cezalandırılacağına yer verilmektedir. Kötü huy olaraksa; insanların arkasından konuşmak, onları aşağılamak ve küçümsemek, başkalarına kötülemek, kişilerin şeref ve haysiyetleri ile oynamak gelmektedir. Hümeze Suresi hakkındaki bilgiler çoğu vatandaş tarafından sık sık araştırılmaktadır. Bu araştırma konularının başında; Arapça ve Türkçe okunuşlar, Diyanet meali, tefsir ve sure faziletleri yer almaktadır. Aşağıda paylaşılan içeriklerde Hümeze Suresi ile alakalı tüm okunuşlara ve meale yer verilmektedir. Hümeze Suresi’ni ezberlemek isteyenler ise Türkçe okunuştan faydalanabilmektedir.

Hümeze Suresi Arapça Okunuşu





Hümeze Suresi Türkçe Okunuşu

1.Veylül li külli hümezetil lümezeh.

2.Ellezıcemea malev ve addedeh

3.Yahsebü enne malehu ahledeh

4.Kella le yümbezenne fil hutameh

5.Ve ma edrake mel hutameh

6.Narullahil mukadeh

7.Elleti tettaliu alel ef'ideh

8.İnneha aleyhim mü'sadeh

9.Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline!

3.O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.

4.Hayır! Andolsun ki o, Hutâme'ye atılacaktır.

5.Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin?

6, 7.O, Allah'ın, yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.

8, 9.Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.

Hümeze Suresi Konusu

Sûrede insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte; servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır.

Hümeze Suresi Tefsiri

“Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok olma, rezil rüsvâ olma, cehennemde bir vadi, beddua” anlamlarına gelmektedir. Meâlde bunların tamamına işaret eden “vay haline” lafzı kullanılmıştır. “Arkadan çekiştiren” diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi ise “birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işaretleriyle onunla alay etmek, aşağılamak” mânalarına gelen hemz kökünden türemiş bir sıfat olup “insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse” demektir. “Ayıp kusur arayan” diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi ifade eder. Bu âyetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes b. Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir (bk. Kurtubî, XX, 183). Ancak sûrenin iniş sebebinin özel olması hükmünün genel olmasına engel değildir. İslâm dini, insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği için Kur’an bu tür davranışları kınamakta ve böyle davranışlar sergileyenlerin âhirette ateşle cezalandırılacağını haber vermektedir. 2-3. âyetler servetinin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden kimselerin aynı zamanda helâl haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik ederek onu hayır yolunda harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetinin kendisini ebedîleştireceğini sanan kimseler olduklarını da ifade etmektedir.“Vay haline!” diye çevirdiğimiz veyl kelimesi “çetin azap, helâk, yok olma, rezil rüsvâ olma, cehennemde bir vadi, beddua” anlamlarına gelmektedir. Meâlde bunların tamamına işaret eden “vay haline” lafzı kullanılmıştır. “Arkadan çekiştiren” diye çevirdiğimiz hümeze kelimesi ise “birini arkasından çekiştirmek, kaş göz, el kol işaretleriyle onunla alay etmek, aşağılamak” mânalarına gelen hemz kökünden türemiş bir sıfat olup “insanları arkadan çekiştirmeyi, şeref ve haysiyetlerini yaralamayı alışkanlık haline getiren, bundan zevk alan kimse” demektir. “Ayıp kusur arayan” diye çevirdiğimiz lümeze kelimesi de benzer davranışları arkadan değil, kişinin yüzüne karşı gösteren kimseyi ifade eder. Bu âyetlerin, mal ve servetinin çokluğuyla gururlanıp insanlarla alay ederek onların şahsiyetlerini zedeleyen Ahnes b. Şüreyk isimli putperest Arap hakkında indiği rivayet edilmiştir (bk. Kurtubî, XX, 183). Ancak sûrenin iniş sebebinin özel olması hükmünün genel olmasına engel değildir. İslâm dini, insan şahsiyetinin ve onurunun korunmasına son derece önem verdiği için Kur’an bu tür davranışları kınamakta ve böyle davranışlar sergileyenlerin âhirette ateşle cezalandırılacağını haber vermektedir. 2-3. âyetler servetinin çokluğuna gururlanıp insanlarla alay eden kimselerin aynı zamanda helâl haram demeden mal toplayan, onu saklayan, fakirlik korkusuyla cimrilik ederek onu hayır yolunda harcamaktan kaçınan, fakirin hakkını vermeyen ve servetinin kendisini ebedîleştireceğini sanan kimseler olduklarını da ifade etmektedir.