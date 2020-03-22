İnşirah suresi Türkçe meali, okunuşu ve anlamı! İnşirah Suresi nerede indirildi, kaç ayetten oluşur?
Kuran-ı Kerimde 94. sure olarak bilinen İnşirah suresi müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mekke'de indirildiği bilinen İnşirah Suresi Elem neşrah leke sadrek ayeti ile başlar. Surede Allah'ü Teala'nın Hz. Peygamber'e olan lütufları anlatılmaktadır. Her güçlüğün ardından bir kolaylık olduğu ifade edilen İnşirah suresi 8 ayetten oluşur. İşte İnşirah suresi Türkçe okunuşu ve anlamı? Sure nerede indirildi. kaç ayetten oluşur?
İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim'de yer alan 94. sure olan İnşirah suresi Mekke'de indirilmiştir. 8 ayetten oluşan İnşirah suresinde Allahü Teala'nın Hz.Peygamber'e lütufları anlatılmakta ve her güçlüğün ardından bir kolaylığın olduğu anlatılmaktadır. Mekke'de indirilen bu surede zor günler geçiren Mekke'li müminlere teselli ve ümit vermek amacıyla da indirilmiştir. İnsanoğlu ne koşulda olursa olsun manevi olarak yaratıcaya sığınma ve ondan bir bağışlanma ve yardım talebinde bulunur. Yüce Allah insanoğluna her zorluğun ardından bir kolaylığın olacağını ve ümitsizliğe kapılmanın yersiz olacağını bildirmiştir.
İnşirah Suresinin Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Elem neşrah leke sadrek
2- Ve vada'na 'anke vizreke
3- Elleziy enkada zahreke
4- Ve refa'na leke zikreke
5- Feinne me'al'usri yüsren
6- İnne me'al'usri yüsren
7- Feiza ferağte fensab
8- Ve ila rabbike ferğab
İnşirah Suresinin Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
İNŞİRAH SURESİ VİDEO