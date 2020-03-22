BİST96.2280,41EURO7,350,81USD6,710,64ALTIN362,530,45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSureler Haberleri İnşirah suresi Türkçe meali, okunuşu ve anlamı! İnşirah Suresi nerede indirildi, kaç ayetten oluşur?
    ABONE OL
    22.03.2020 - 16:07 |

    İnşirah suresi Türkçe meali, okunuşu ve anlamı! İnşirah Suresi nerede indirildi, kaç ayetten oluşur?

    Kuran-ı Kerimde 94. sure olarak bilinen İnşirah suresi müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Mekke'de indirildiği bilinen İnşirah Suresi Elem neşrah leke sadrek ayeti ile başlar. Surede Allah'ü Teala'nın Hz. Peygamber'e olan lütufları anlatılmaktadır. Her güçlüğün ardından bir kolaylık olduğu ifade edilen İnşirah suresi 8 ayetten oluşur. İşte İnşirah suresi Türkçe okunuşu ve anlamı? Sure nerede indirildi. kaç ayetten oluşur?

    İnşirah suresi Türkçe meali, okunuşu ve anlamı! İnşirah Suresi nerede indirildi, kaç ayetten oluşur?

    İnşirah suresinin okunuşu ve anlamı müslümanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim'de yer alan 94. sure olan İnşirah suresi Mekke'de indirilmiştir. 8 ayetten oluşan İnşirah suresinde Allahü Teala'nın Hz.Peygamber'e lütufları anlatılmakta ve her güçlüğün ardından bir kolaylığın olduğu anlatılmaktadır. Mekke'de indirilen bu surede zor günler geçiren Mekke'li müminlere teselli ve ümit vermek amacıyla da indirilmiştir. İnsanoğlu ne koşulda olursa olsun manevi olarak yaratıcaya sığınma ve ondan bir bağışlanma ve yardım talebinde bulunur. Yüce Allah insanoğluna her zorluğun ardından bir kolaylığın olacağını ve ümitsizliğe kapılmanın yersiz olacağını bildirmiştir.

    İnşirah Suresinin Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    1- Elem neşrah leke sadrek
    2- Ve vada'na 'anke vizreke
    3- Elleziy enkada zahreke
    4- Ve refa'na leke zikreke
    5- Feinne me'al'usri yüsren
    6- İnne me'al'usri yüsren
    7- Feiza ferağte fensab
    8- Ve ila rabbike ferğab

    İnşirah Suresinin Anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    1- Senin için bağrını açmadık mı?
    2- İndirmedik mi senden o yükünü?
    3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
    4- Senin şanını yüceltmedik mi?
    5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
    6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
    7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
    8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

    İNŞİRAH SURESİ VİDEO

    Emekli maaşını getiren jandarmaya, jandarma marşını okuyarak asker selamı verdiEmekli maaşını getiren jandarmaya, jandarma marşını okuyarak asker selamı verdi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bariyer otomobile saplandı! Sürücü yara almadan kurtuldu

    Bariyer otomobile saplandı! Sürücü yara almadan kurtuldu

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

    Ağrı Valiliği duyurdu! 2 köy karantinada

    Ağrı Valiliği duyurdu! 2 köy karantinada

    Sıradaki Haber