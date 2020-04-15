Karia Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Karia Suresi toplamda 11 ayet şeklinde indirilmiştir. İsminden de anlaşılacağı üzere ayet-i kerimelerde kıyamet günü yaşanacak bazı olay ve sahneler ile ahiret hayatından bahsedilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de Karia Suresi’nden sonra ise Tekasür Suresi yer almaktadır.

Karia Suresi, Mekke devrinde indirilmiş sureler arasında dahil olmaktır. İndiriliş bakımından Karia’nın önünde Kureyş Suresi, ardında ise Kıyame Suresi yer almaktadır. Hz. Muhammed, Karia Suresi’ni sürekli okuyan kişinin kıyamet gününde mizanının ağır olacağını söylemiştir. Karia Suresi okumanın bunun dışında da çok sayıda fazileti bulunmaktadır. Dargınları barıştırması ve tehlikelere karşı koruyucu olması da surenin diğer faziletleri arasında yer almaktadır. Aşağıda içeriklerde Karia Suresini okumak, dinlemek ya da ezberlemek isteyenler için faydalı bilgiler paylaşılmıştır. İşte Karia Suresi’nin okunuşu ve anlamı.

Karia Suresi Türkçe Okunuşu

1.El kariah

2.Mel kariah

3.Ve ma edrake mel kariah

4.Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

5.Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

6.Fe emma men sekulet mevazınüh

7.Fe hüve fi ıyşetir radıyeh

8.Ve emma men haffet mevazınüh

9.Fe ümmühu havıyeh

10.Ve ma edrake mahiyeh.

11.Narun hamiyeh

Karia Suresi Türkçe Anlamı

1.Yürekleri hoplatan büyük felaket!

2.Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

3.Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

4.O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

5.Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

6.İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

7.Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

8.Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

9.İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir.

10.Sen Hâviye'nin ne olduğunu ne bileceksin?

11.O, kızgın bir ateştir.

Karia Suresi Konusu

Sûrede bazı kıyamet tasvirlerine yer verilmekte, âhiret sorumluluğu bilinci aşılayan uyarılarda bulunulmaktadır.

Karia Suresi Tefsiri

“Kulakları patlatan o ses” diye çevirdiğimiz kåria kelimesi sözlükte “şiddetle vurmak, çarpmak” anlamına gelen kar‘ kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder. Arapça’da büyük felâket ve belâya da kåria denir (bk. Ra‘d 13/31). Kıyamet dehşet verici halleriyle kalplere korku saldığı ve o günde suçlular cezaya çarptırıldığı için kıyamete kåria denmiştir. Bu âyetler, gerek üslûp gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.