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    08.08.2012 - 06:44 |

    Susuz olarak hap yutmak orucu bozar mı?

    Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göz atalım.

    Susuz olarak hap yutmak orucu bozar mı?

    Oruçlu bir kimsenin meşru mazeret olmaksızın gıda veya ilaç cinsinden bir şeyi su ile veya susuz olarak yemesi/içmesi orucu bozar. Bu durumlarda kefaret gereklidir.

    Ancak oruç bozmayı mübah kılacak ölçüde bir rahatsızlık sebebiyle ilaç alınmış ise oruç bozulur. Fakat kefaret gerekmez. Başka bir zamanda kazası yapılmalıdır.

    Tedavi amaçlı kullanılan merhem ve ilaçlı bantlar ise orucu bozmamaktadır.



    Bu tedavi yöntemlerinde deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen merhem, krem vb. şeyler kana karışmaktadır.

    Ancak cildin bu emişi çok az ve yavaş olduğundan, ayrıca yeme içme anlamına gelmediğinden oruç bozulmaz.

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