Süt 5 saat boyunca tok kalmayı sağlıyor

Yaz dönemine denk gelen ramazan ayının daha kolay geçmesi için, sahurda protein almak çok önemli. Bunu gerçekleştirmek için de en etkili yöntem 1 bardak süt içmek.

Uzmanlar sağlıklı bir ramazan ayı için mutlaka sahura kalkılması gerektiğinin altını çizerken, sadece iftarda yenilen öğün ile oruç tutmanın tehlikelerine karşı uyarıyor. Sahurda besin değeri yüksek, mideyi geç terk eden, kan şekerini hızlı şekilde değiştirmeyecek besinlerin tercih edilmesi salık veriliyor. 1 bardak sütün ise insanı 5 saat boyunca tok tuttuğu bilimsel olarak kanıtlanması sebebiyle sahurda tüketilmesi öneriliyor.

Süt, yumurta gibi protein oranı yüksek besinlerin acıkma süresini uzatarak tokluk hissine yardımcı olur. Ayrıca sıvı ihtiyacının karşılanmasına destek olurken, özellikle sütteki yağ midede uzun süre kalarak tokluk hissinin uzun sürmesini sağlıyor.