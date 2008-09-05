BİST96.4710,66EURO7,360,67USD6,730,49ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan Sofrası Haberleri Tarhana Çorbası
    ABONE OL
    05.09.2008 - 21:10 |

    Tarhana Çorbası

    İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan tarhananın farklı bir tarifini denemeye ne dersiniz?

    Tarhana Çorbası

    Malzemeler

    3 Yemek kaşığıtarhana
    1 Yemek kaşığı margarin
    100 gr. kıyma
    1Tablet tavuk bulyon
    1Yemek kaşığı domates salçası
    5 Su bardağı su
    Bir tutam taze dere otu ve nane

    Yapılışı

    Tarhanayı ve tavuk bulyonu önceden ıslatın. Tencerede margarini eritin salçayı da ekleyip hafif kavurun. Tencereye 5 bardak suyu ilave edin. Kıymayı ekleyip kaynamasını bekleyin.Islattığımız tarhanayı karıştırarak ekleyin.Kısık ayarda 5 dakika kaynatın.. Çorbayı ocaktan aldıktan sonra dere otu ve naneyi dograyıp üzerine ilave edin.Sıcak sıcak servis yapmanız önerilir.

    Safiyece

    Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs tedbirleri sürüyor! İşte tüm yasaklar...

    Corona virüs tedbirleri sürüyor! İşte tüm yasaklar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

    İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

    İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı

    Sıradaki Haber