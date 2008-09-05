05.09.2008 - 21:10 |
Tarhana Çorbası
İftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan tarhananın farklı bir tarifini denemeye ne dersiniz?
Malzemeler
3 Yemek kaşığıtarhana
1 Yemek kaşığı margarin
100 gr. kıyma
1Tablet tavuk bulyon
1Yemek kaşığı domates salçası
5 Su bardağı su
Bir tutam taze dere otu ve nane
Yapılışı
Tarhanayı ve tavuk bulyonu önceden ıslatın. Tencerede margarini eritin salçayı da ekleyip hafif kavurun. Tencereye 5 bardak suyu ilave edin. Kıymayı ekleyip kaynamasını bekleyin.Islattığımız tarhanayı karıştırarak ekleyin.Kısık ayarda 5 dakika kaynatın.. Çorbayı ocaktan aldıktan sonra dere otu ve naneyi dograyıp üzerine ilave edin.Sıcak sıcak servis yapmanız önerilir.
Safiyece
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