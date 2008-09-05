Tarhana Çorbası

Malzemeler

3 Yemek kaşığıtarhana

1 Yemek kaşığı margarin

100 gr. kıyma

1Tablet tavuk bulyon

1Yemek kaşığı domates salçası

5 Su bardağı su

Bir tutam taze dere otu ve nane

Yapılışı

Tarhanayı ve tavuk bulyonu önceden ıslatın. Tencerede margarini eritin salçayı da ekleyip hafif kavurun. Tencereye 5 bardak suyu ilave edin. Kıymayı ekleyip kaynamasını bekleyin.Islattığımız tarhanayı karıştırarak ekleyin.Kısık ayarda 5 dakika kaynatın.. Çorbayı ocaktan aldıktan sonra dere otu ve naneyi dograyıp üzerine ilave edin.Sıcak sıcak servis yapmanız önerilir.