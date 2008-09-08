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    08.09.2008 - 11:57 |

    Tarih kokan iftar yemekleri

    Anadolu Medeniyetlerinin tarih kokan eşsiz yemekleri konfor ve ramazan bereketi ile The Anatolian Hotel’de buluşuyor.

    Tarih kokan iftar yemekleri

    Anatolian Hotel şıklığı,hizmet kalitesi ve teknoloji ve mekan olarak sağladığı her türlü imkanlarıyla adeta şehri büyülüyor.

    Osmanlı sofralarını aratmayacak kadar zengin iftariyelik çeşitleri,son derece özenle hazırlanmış yemekleri ve sunumunun doğal bir sonucu olan yoğun ilgiden dolayı Gaziantep Halkına teşekkürü de bir borç biliyor.
    The Anatolian Hotel’deki bu eşsiz iftar saatlerinde  şerbetçisi,kahveci güzeli ve nargilesiyle Bir Ramazan Şenliği yaşanıyor adeta!

    Çok amaçlı bölünebilen salonları,ayrıca her gruba hitap edebilecek küçüklü büyüklü salonların yanı sıra 1000 kişilik balo salonuyla toplu iftar yemeklerine de şıklığıyla nefes aldırdı The Anatolian Hotel!!

    Okulunu özleyen küçük Doğan Ahmet'in gözyaşlarıKahramanmaraş’ta corona virüs salgını nedeniyle okulunu ve arkadaşlarını özleyen ilkokul 1. sınıf öğrencisi Doğan Ahmet Şahan, gözyaşı döküp virüs belasından kurtulmak için dua etti.
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