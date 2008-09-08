Tarih kokan iftar yemekleri

Anatolian Hotel şıklığı,hizmet kalitesi ve teknoloji ve mekan olarak sağladığı her türlü imkanlarıyla adeta şehri büyülüyor.

Osmanlı sofralarını aratmayacak kadar zengin iftariyelik çeşitleri,son derece özenle hazırlanmış yemekleri ve sunumunun doğal bir sonucu olan yoğun ilgiden dolayı Gaziantep Halkına teşekkürü de bir borç biliyor.

The Anatolian Hotel’deki bu eşsiz iftar saatlerinde şerbetçisi,kahveci güzeli ve nargilesiyle Bir Ramazan Şenliği yaşanıyor adeta!

Çok amaçlı bölünebilen salonları,ayrıca her gruba hitap edebilecek küçüklü büyüklü salonların yanı sıra 1000 kişilik balo salonuyla toplu iftar yemeklerine de şıklığıyla nefes aldırdı The Anatolian Hotel!!