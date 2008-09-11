Teravih sonrası Ramazan sohbeti

Teravih namazından çıkan erkek cemaat cami yanındaki Ramazanoğlu Medresesi’nde bir masa etrafında toplanarak, çay içip, sohbet ediyor. Geç vakitlere kadar devam eden sohbet sırasında, ilahiler söyleniyor, fıkralar anlatılıyor, sıkıntısı olanların derdine derman bulunuyor.

4 yıl önce işadamı Kemal Aslan’ın başlattığı teravih sonrası sohbet gecelerine dileyen herkes katılabiliyor. Çaylarını yudumlayan, buz gibi aşlama (meyan kökü şerbeti) içerek serinleyen Adanalıların Ramazan sohbetlerini, kemancı Abdullah Çevik de, seslendirdiği parçalarla renklendiriyor. Gecede yapılan çay, aşlama, yemek gibi ikramların masrafını da, her gün cemaatten bir hayırsever karşılıyor. Uzun sohbet sırasında acıkan olursa Adana Kebabı söyleniyor.

Sohbet programını başlatan ve geçen yıl hayatını kaybeden Kemal Aslan’ın kardeşi Nevzat Aslan, Türk Sanat Musikisi’nin de icra edildiği gecenin ardından ertesi günü iple çektiklerini söylüyor. Ağabeyinin başlattığı ve Osmanlı döneminde insanların bir biriyle kaynaşmasını sağlayan geleneği devam ettirdiklerini anlatan Aslan, “Bizi tanıyan tanımayan, kim olursa olsun gelip misafirimiz oluyor. Hem eğleniyoruz, hem de ayrım gözetmeksizin bir araya gelebilmenin hazzını yaşıyoruz. Her gün bir arkadaşımız bu işin sponsorluğunu yürütüyor” dedi.

Programa katılan Adana Numune Hastanesi’nde görevli Dr. Mehmet Aşlamacı da, 4 yıldır yapılan etkinliklerin çok faydalı geçtiğini söyledi. Her yıl Ramazanda teravih sonrası medresede bir araya geldiklerini kaydeden Dr. Aşlamacı, “Teravih sonrası misafirlerimizi de ramazan sohbetimize dahil ederek ağırlıyoruz. Burada insanlar sevgilerini, cömertliklerini ve dertlerini bir biriyle paylaşıyor” diye konuştu.