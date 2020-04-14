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    HaberlerRamazan Haberleri Tırnak yemek orucu bozar mı? Takma Tırnak oruç tutmaya engel mi?
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    14.04.2020 - 15:49 |

    Tırnak yemek orucu bozar mı? Takma Tırnak oruç tutmaya engel mi?

    Tırnak yemek orucu bozar mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde sıkça araştırma konusu olan orucu bozan şeyler veya orucu bozmayan şeyler nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından bu dönemde sıkça araştırılıyor. Peki Tırnak yemek orucu bozar mı? Takma tırnak oruç tutmaya engel mi?

    Tırnak yemek orucu bozar mı? Takma Tırnak oruç tutmaya engel mi?

    Ramazan ayı içerisinde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında orucu bozan şeyler nelerdir sorusu geliyor. Oruç ibadeti bilindiği üzere İslamın beş şartından biridir. İslamın beş şartından biri olan oruç ibadeti sağlıklı olan her müslüman bireye farz kılınmıştır. Peki Ramazan ayı içerisinde tırnak yemek orucu bozar mı? Takma tırnak oruç tutmaya engel mi?

    TAKMA TIRNAK ORUCU BOZAR MI?

    Abdest veya guslün geçerli olması için suyun, bedenin veya abdest organlarının yıkanması gereken kısmın her tarafına ulaşması gerekir. Yıkanması gereken yerlerde kuru yer kalırsa gusül ve abdest geçersiz olur. Abdest alacak veya gusledecek kimsenin bedeninde, suyun deriye ulaşmasını engelleyecek bir şey varsa önce onu gidermesi gerekir. (Müslim, Tahare, 31; Ebu Davut, Taharet, 99; Ali el-Kari, Fethu babi’l-İnaye, I, 31).
    Bu itibarla, güzellik amacı ile tırnakların üzerine yapıştırılan yapay tırnaklar suyun kişinin kendi tırnağına ulaşmasına engel olacağı için gusül ve abdeste de engel olur.

    Ancak tedavi amacı ile zorunlu olarak bedene takılan veya yapıştırılan kalıcı materyal ise suyun bedene ulaşmasına engel olsa bile, gusül ve abdeste engel olmaz. Böyle durumlarda takılan veya yapıştırılan şeyin üstünün yıkanması, bu da mümkün olmazsa üzerinin mesh edilmesi yeterlidir. Çıkarılıp takılabilen tırnakların ise abdest ve gusül için çıkartılıp altlarının yıkanması gerekir. Takma tırnak oruç tutmaya engel değildir. Zira yeme içme gibi bir işlem değildir.

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