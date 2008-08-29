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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Tok kalmak için sahurda yumurta tüketin
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    29.08.2008 - 12:28 |

    Tok kalmak için sahurda yumurta tüketin

    Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı Derya Pala, ramazanda oruçla birlikte tüm gün aç kalan vücudun, tok ve enerjik olması için sahurda yumurta tüketilmesini önerdi.

    Tok kalmak için sahurda yumurta tüketin

    Derya Pala yaptığı yazılı açıklamada, yüksek kaliteli protein kaynağı olan yumurtanın, ramazan ayında dengeli beslenmeye destek verdiğini belirtti.

    Yüksek proteinin yanı sıra vücut için gerekli tüm vitamin, mineral ve aminoasitleri içeren yumurtanın kalori miktarının çok düşük olduğunu dile getiren Pala, sağlık açısından gerekli olan doymamış yağ asit oranları oldukça yüksek olan yumurtanın, kişinin kendisini uzun süre tok hissetmesini sağladığını vurguladı.

    Pala, yumurtanın aynı zamanda açlığı geciktirici özelliğe sahip olduğunu ifade ederek, araştırmalarla yumurtanın sabah öğününde tüketildiğinde dikkati artırdığının, öğlen saatlerine kadar kişinin kendini tok hissetmesini sağladığının ortaya konulduğunu belirtti.

    Hayvansal kaynaklı protein tüketiminin düşük olduğu Türkiye’de, yüksek kaliteli protein kaynağı olan yumurtanın, tüm gelir grupları tarafından tercih edilebileceğini kaydeden Pala, yumurta tüketiminin aile bütçesini sarsmayacağına da işaret etti.

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