Ramazanın yaklaşmasıyla birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığının "Alo Fetva" hattına da oruçla ilgili çok sayıda soru geliyor. Bu sorular arasında en güncel olanını ise "tokluk veren bantlar" oluşturuyor.

"Tok tutan bant oruç bozar mı? Oruca hile karıştırılmış olur mu?" şeklindeki soruları cevaplayan din adamlarına göre, söz konusu bantların kullanımında dinen hiçbir sakınca bulunmuyor. Çünkü, bu bantlardaki bitkisel maddeler her ne kadar kana karışsa da yenilen içilen bir şey olmadığı için sakıncalı değil. Vücut gıda almıyorsa, yani yenilen içilen herhangi bir gıda maddesi söz konusu değilse bant takmada da sakınca yok."

Din adamları, "tokluk bandıyla oruca hile karıştırılmış olur mu?" şeklindeki soruyu ise ’oruç tutmak her ne kadar aç kalıp, aç insanların halinden anlamaya vesile olsa da bu ibadet sadece aç kalmak için değil, Allah’a kulluk görevini yerine getirmek içindir’ şeklinde yanıtlıyor."

"BİLİM ADAMI GÖRÜŞÜ"

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Yavuz ise bir kişinin bir başka kişiden fetva almadan önce kendini sorgulaması gerektiğini belirterek, "duş almak, cilde merhem sürmek nasıl orucu bozmazsa tokluk bandının da bozmayacağını" söyledi.

Adana İl Müftüsü Mehmet Barış da ibadette en önemli unsurun kişinin niyeti olduğunu belirterek, "oruç bir yerde vücudu terbiye etmektir. Tokluk bandını takanlar da aynı amaca hizmet ediyor. Bu nedenle sakıncalı değil" dedi.

UYARILAR

Tokluk hissi veren zayıflama bantlarının satışını yapan ve merkezi İstanbul’da bulunan bir firmanın yetkisi ise bu bantların herhangi bir yan etkisinin olmadığını, ancak bazı kişilerin kullanmasının sakıncalı olabileceğini bildirdi.

Firma yetkilisine göre hamileler, süt veren anneler, iyota karşı aşırı hassasiyeti olanlar, yüksek tansiyon, tiroit, diyabet gibi rahatsızlıkları olanların bu bantları kullanmaları önerilmiyor.

Reçeteli ilaç kullananların da bantları takmadan önce doktorlarına danışmaları, 18 yaşından küçüklerin de kullanmaması öneriliyor.

BANT NE İŞE YARIYOR?

Zayıflama bantları yemek yeme hissini azaltıyor. Yüzde 100 doğal bileşimi olan bantlar, gün boyunca emilip kana karışıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, vücudun daha hızlı bir biçimde yağ yakmasına yardımcı oluyor.

İçeriği deniz yosunu ve bir takım Asya kökenli otların bileşimine dayanan bantların fiyatı ise markasına göre 49 ile 183 YTL arasında değişiyor. Her bir pakette 30 adet küçük bant bulunuyor. Bu bant, sabah saat 10.00’dan önce omuza yapıştırıldığında 24 saat süreyle etkili oluyor.

