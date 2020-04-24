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    HaberlerRamazan Haberleri Trabzon iftar saatleri 2020! Trabzon Ramazan imsakiyesi; iftar ve sahur vakitleri...
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    24.04.2020 - 15:03 |

    Trabzon iftar saatleri 2020! Trabzon Ramazan imsakiyesi; iftar ve sahur vakitleri...

    Trabzon iftar vakti 2020! Ramazan ayı bugün başladı. Ramazan ayı denilince oruç ibadeti zihinlere geliyor.İl il sahur ve iftar vakitleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Trabzon'da iftar saat kaçta açıklanacak? İşte 2020 Trabzon Ramazan İmsakiyesi...

    Trabzon iftar saatleri 2020! Trabzon Ramazan imsakiyesi; iftar ve sahur vakitleri...

    Trabzon iftar vakti ve sahur saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam dünyası Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştiriyor. Bugün ise ilk oruç tutuluyor. Oruç tutan vatandaşlar iftar saatini merak ediyor.İşte Trabzon iftar vakti 2020...

    TRABZON İFTAR VAKTİ 2020

    24 Nisan 2020 Cuma: Sahur 03.46 İftar 19:17

    25 Nisan 2020 Cumartesi: Sahur 03.44 İftar 19:18

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    EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.

    Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.

    Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

    "Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."

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