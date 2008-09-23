Turizmde bayram bereketi

Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Altaş, yaptığıaçıklamada, bakanlıktan işletme belgelilerin yanı sıra resmi kurum ve kuruluşlara ait tesislerde yatak kapasitesinin 1200 civarında olduğunu, ilçelerini günlük 20-25 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Yarımadada yer alan Amasra’nın ikişer koyu ve adası bulunduğunu, adalardan birine sandalla ulaşıldığını belirten Altaş, diğerine tek gözlü Roma yapısı kemerle geçildiğini kaydetti.

Altaş, şöyle devam etti: "Teknelerle Tavşan Adası, Kemere, Hacı Denizi, Boztepe, Küçük Liman ve Amastris Hamamı’nı görme imkanına sahip turistler, Kuş Kayası Anıtı, Bedesten, Fatih Cami ve İç Kale Mescidi’ne de büyük ilgi gösteriyorlar.

Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlığımızdan işletme belgelilerin yanı sıra resmi kurum ve kuruluşlara ait konaklama tesislerinde şu anda yer bulunmuyor, doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Tatil için ilçemizi tercih eden onlarca turistin de talebini geri çevirmek zorunda kalıyoruz."

NÜFUSUNUN 10 KATI TURİST AĞIRLIYOR

Karabük’ün Safranbolu İlçesi Belediye Başkanı Nihat Cebeci, korumadaki başarısı, kültürel zenginlikler ve tanıtımlar sonucunda ilçelerinin resmi ve dini bayramlarda da turist yoğunluğu yaşadığını belirtti.

Cebeci, Dünya Mirası listesine alınan, bin 134 tescilli binasıyla en fazla taşınmaz kültür varlığına sahip Safranbolu’nun yerli ve yabancı turistleri çekmeye devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi.

"Dünya Miras Listesi’nde yer alan ilçemiz, UNESCO tarafından dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında yer almaktadır. Safranbolu, turizm potansiyelini her yıl artıran, popülerliğinden bir şey kaybetmeyen, nüfusunun 10 katı kadar turisti ağırlama şerefine ulaşmış tek yerdir. Yılda yaklaşık 400 bin turisti ağırlayan ilçemizde otel ve konaklarda yatak kapasitesi sayısı 1700 civarındadır. Özellikle bayramlarda yatak sayısı yetersiz kalmakta, buraya gelmek isteyen turistler ise yer bulamamaktadırlar. Bundan dolayı yatak sayısını artırmamız gerekiyor. Bu yöndeki yatırımlarımızı çok kısa sürede hayata geçireceğiz."

