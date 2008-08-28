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    HaberlerRamazan Haberleri Türk müziği eşliğinde klasik lezzetler
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    28.08.2008 - 14:25 |

    Türk müziği eşliğinde klasik lezzetler

    Naz, geleneksel iftar sofralarının lezzetlerinden tatmak isteyen misafirlerini bu Ramazan’da coşkuyla ağırlıyor.

    Türk müziği eşliğinde klasik lezzetler

    Eşsiz boğaz manzarasına sahip Naz, Ramazan boyunca Türk ve Osmanlı mutfağından benzersiz lezzetleri Tasavvuf Müziği eşliğinde sunuyor.

    Ramzan ayında iftar keyfini fasıl müziği eşliğinde yaşatan Naz, özel menüsünde yer alan modern ve geleneksel tatlarla her türlü damak zevkine hitap ediyor.  İftar menüsünde, geleneksel iftariyeliklerin yanında, odun fırınının lezzetiyle pide, ekmek çeşitleri, lezzeti ve görseli ile çok seçenekli açık büfe ve her güne özel hazırlanan ev yemekleri, kömür ateşinde hazırlanan ızgara ve kebap çeşitleri ön plana çıkıyor.

    Haftanın her günü açık olan Naz, öğlen 12:00-16:30 saatleri ve Ramazan boyunca da “İftar Saati”nde hizmet veriyor. Mekan akşam yemeklerinde de ayrıca konuklarını ağırlıyor. 

    Zengin iftar yemeklerinin yer aldığı 120 kişilik kapasiteye sahip Naz’da iftar tek fiyat 89.- YTL.

    Rezervasyon: 0 212 326 11 75 – 76    

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