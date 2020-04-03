Tuzlu su ile / İlaçla gargara yapmak orucu bozar mı? Diyanet gargara yapmak orucu bozar mı sorusunu yanıtladı

Tuzlu su ile gargara yapmak orucu bozar mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı içerisinde en fazla araştırma konusu olan içerikler arasında yer alan orucu bozan şeyler nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan müslümanlar orucu bozan şeyler nelerdir sorusunun yanı sıra kişinin kendi kişisel deneyimleri konusuda da araştırmalarını sürdürüyor. Bu deneyimler arasında tuzlu su ile gargara veya ilaçla gargara yapmak orucu bozar mı sorusu geliyor? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

DİYANET TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Diyanet tarafından yapılan açıklamada abdest alınırken ağza su alınması orucu bozmadığı gibi gargara yapmak da orucu bozmayacaktır. Burada hassas bir nokta vardır suyun yutulmaması! Suyu yutmak orucu bozacağı için gargara yapmak risk teşkil edecek bir unsur olacağından yapılmaması orucun bozulmaması adına daha sağlıklı olacaktır.

Ramazan ayı içerisinde gargaraya ihtiyaç duymamak için Nisan ayının ilk haftalarında diş bakımının yapılması daha sağlıklı olacaktır.