Diyanet İşleri Başkanlığı, oruçla ilgili sorulan sorulara resmi sayfası üzerinde yer verdi. Vatandaşlar merakla araştırdığı iftar saati hakkında, yolculuk yapanları ilgilendiren sorunun yanıtı da belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar? sorusunu şu şekilde yanıtladı:

Uçakla seyahat eden oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar?

Seyahate çıkan kişilerin, imsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda, imsak ile iftar arasında süre, anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda, yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise, bir takdir yaparak (mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde) iftar edebilir.

