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    13.05.2019 - 14:05 |

    Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayını yaşarken, vatandaşlar arasında merak konusu olan sorular ve cevapları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yerini aldı. O sorulardan biri ' Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?' oldu. İşte merak edilen o yanıt...

    Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

    Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

    Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

    Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

    Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğunun hatırlatılması gerekir mi?

    Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).

    İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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