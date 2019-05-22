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    22.05.2019 - 15:56 |

    Unutarak yemek ve içmek orucu bozar mı?

    Ramazan'da oruç ibadetini yerine getirenler orucu bozan durumlarla ilgili ayrıntıları merak ediyorlar. Peki, unutarak yemek ve içmek orucu bozar mı? Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğu hatırlatılmalı mı?

    Unutarak yemek ve içmek orucu bozar mı?

    Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.”

    Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.

    UNUTARAK YİYEN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞU HATIRLATILIR MI?

    Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır.

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