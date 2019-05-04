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    HaberlerRamazan Haberleri Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğu hatırlatılmalı mıdır?
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    04.05.2019 - 18:26 |

    Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğu hatırlatılmalı mıdır?

    Ramazan ayının başlaması tüm İslam aleminde sabırsızlıkla bekleniyor. Bu kutsal ayda oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bazı konuları merak ediyor. Bunlardan biri de oruçluyken unutarak yemek yemek. Peki unutarak yemek yiyen kişiye oruçlu olduğunu hatırlatmak gerekir mi?

    Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğu hatırlatılmalı mıdır?

    Ramazan'ın gelişi tüm İslam aleminde büyük mutluluk yarattı. Müslümanlar 6 Mayıs sabaha karşı sahura kalkarak Ramazan ayında oruç ibadetine başlayacaklar. Bazı vatandaşları ise kafalarındaki bazı sorulara cevap arıyor. Bunlardan birisi de oruçlu olduğunu unutup yemek yeme meselesi. Peki böyle bir durumdaki kişiye bu durumu hatırlarmak gerekli midir? İşte cevabı...

    UNUTUP ORUCUNU BOZAN KİŞİYE BUNU HATIRLATMAK GEREKİR Mİ?

    Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).

    Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
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