Unutarak yiyen kişiye oruçlu olduğu hatırlatılmalı mıdır?

Ramazan'ın gelişi tüm İslam aleminde büyük mutluluk yarattı. Müslümanlar 6 Mayıs sabaha karşı sahura kalkarak Ramazan ayında oruç ibadetine başlayacaklar. Bazı vatandaşları ise kafalarındaki bazı sorulara cevap arıyor. Bunlardan birisi de oruçlu olduğunu unutup yemek yeme meselesi. Peki böyle bir durumdaki kişiye bu durumu hatırlarmak gerekli midir? İşte cevabı...

UNUTUP ORUCUNU BOZAN KİŞİYE BUNU HATIRLATMAK GEREKİR Mİ?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, 238).