Utandırmayan yardım!

Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin, Ramazan ayında, yardıma muhtaç oldukları tespit edilen ancak utandıkları için kent merkezindeki iftar çadırından yemek alamayan vatandaşların yemeklerini evlerinin kapısına bırakıyor, hasta ve yaşlıların yemeklerini ise kendilerine teslim ediyor.

Yardımı aleni yaparak insanların gururunu incitmekten kaçındıklarını belirten Gürün, "herkes muhtaç olabilir, herkesin ihtiyacı olabilir. İnsanlara katkı yapabiliyorsak bunun reklamını yapmamamız gerektiğine inanıyorum. Onun için de yardım yaptığımız kişileri olabildiğince bu görüntülerden uzak tutmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız sessiz sedasız yardımlarımızdan faydalanıyor" dedi.

Başkan Gürün, Muğla’daki hayırseverler tarafından alınan malzemelerle yapılan yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Muğla’daki hayırseverlerimiz ramazan öncesinde bu yardımları yapabilmek için sıraya girdi. Onlar malzemelerini alıyor belediye aşçılarımız ise yemekleri hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor."

Belediye tarafından kent merkezine kurulan ve hayırseverlerin katkısı ile günde bin kişiye yemek dağıtılan iftar çadırına yemek almaya gelen vatandaşların sıkıntı çekmediğini belirten Gürün, "çadırımızda insanlarımızın onurunu kıracak hiçbir davranışta bulunulmuyor" dedi.

-YAŞLILAR VE HASTALAR UYGULAMADAN MEMNUN-

Zabıta ekiplerinin her akşam iftar yemeğini evine getirdiğini anlatan 50 yaşındaki Münevver Hırt, "zabıta ekiplerimiz her akşam bize sıcak yemek getiriyor. Onlar artık ailemizden biri gibi oldular. Katkısı olanlara ve bu tertemiz sıcak yemekleri bizlere ulaştıranlara teşekkür ediyorum" dedi.

Zabıta ekiplerinin iftar öncesi mahallede yemek dağıtımına başlamasıyla birlikte iftar çadırından yemek almaya gidemeyen hasta ve yaşlılar buradan yemeklerini alıyor. Muğla Belediyesi günde 150 aileye iftar yemeği dağıtıyor.

Bu arada, Muğla Belediyesi tarafından kent merkezine kurulan iftar çadırının önünde iftar saati öncesinde uzun kuyruklar oluşuyor. Burada da günde bin kişiye iftar yemeği veriliyor.

