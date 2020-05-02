Uyuyarak oruç tutmak günah mı? Ramazan’da oruçluyken gündüz uyumak oruca bozar mı?

Ramazan ayında oruç ibadeti yerine getiriliyor. Mübarek aylar içerisinde bulun Ramazan ayında oruç tutanlar oruç ile ilgili çeşitli detayları merak ediyorlar. Uyuyarak oruç tutmanın günah olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ramazan’da oruçlu iken gündüzü uyuyarak geçirmek orucu bozar mı?

RAMAZAN’DA ORUÇLU İKEN GÜNDÜZÜ UYUYARAK GEÇİRMENİN ORUCA ZARARI VAR MIDIR?

Orucun sahih/geçerli olması için, “oruç tutmaya niyet etmiş ve orucu bozacak şeylerden kaçınmış olmak” şarttır. Gündüzleri az veya çok uyumak, orucun sıhhatine zarar vermez. Bununla birlikte orucun vereceği sıkıntılardan uzak kalmak ve onları hissetmemek kastıyla, gerekli olmadığı hâlde Ramazan günlerinde uzun süreli uyumanın, orucun hikmetiyle bağdaşmayacağı da unutulmamalıdır.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.