Uzmanlardan ramazan uyarısı

Ramazan sonunda kimi insanlar oruç tuttukları dönemdeki gibi beslenirken kimisi aşırı miktarda besin tüketmeye yönelir. Bu yemek yeme stili de özellikle sindirim sisteminde problemlere yol açmaktadır. Bunlardan en belirgin olanı mide-bağırsak problemleridir. Uzmanlar benzer problemlerle karşılaşmamak için çeşitli önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Ramazanın bitmesi ve bayramın gelişiyle özellikle şeker, çikolata, tatlı ve ağır hamur işlerinin tüketimi artar. Bayramda ikram edilen besinlere bilhassa dikkat etmek gerekir çünkü bedenin ritmi hale gelmiş olan oruca yönelik beslenme yönteminden bir anda uzaklaşmak kişinin bünyesini bozacaktır. Özellikle çocukların bayram tatilinde aşırı şeker ve çikolata tüketmesine izin vermemek gerekir. Mineral, vitamin, karbonhidrat, yağ ve protein dengesinin sağlandığı bir beslenme düzenin hayat boyunca korunması elzemdir.

Ramazan bitiminde, özellikle bayramda, tatlı yenecekse güllaç, sütlaç, muhallebi, dondurma gibi sütlü tatlılar tercih edilmeli, hamurlu ve şerbetli ağır tatlılrdan uzak durulmalıdır. Ayrıca bol sıvı, özellike su, ve lif oranı yüksek olan meyve sebzelerin sıklıkla tüketilmesine dikkat etmek gerekir. Ve de yaşlılar ve tansiyon hastaları kahve ve çaydan uzak durmaya özen göstermeli.



Ramazan tatili boyunca 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibimize bağlı ambulans, hava ambulansı ve hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet verecektir.