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    HaberlerRamazan Haberleri WOW Convention Center’da Ramazan Keyfi
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    27.08.2008 - 15:37 |

    WOW Convention Center’da Ramazan Keyfi

    İstanbul'un en büyük konaklamalı kongre merkezlerinden WOW Convention Center, 11 ayın sultanı Ramazan'ı zengin iftar menüleri ve geleneksel eğlenceleri ile karşılıyor.

    WOW Convention Center’da Ramazan Keyfi

    Özellikle şirket ve özel gruplara yönelik 20 kişiden 2 bin kişiye kadar hizmet verebilecek 'Özel Ramazan Konsepti'nde geleneksel Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatları iftariyelikler, çorba, kebaplar ve tatlılardan oluşturulan alternatifli çok sayıda menüler hazırlandı. Hünkar Beğendi, Elvan Kız Çorbası gibi Türk damak tadını yansıtan bir çok lezzetin yanı sıra; İstim Antrikot ve Krokanlı Güllaç gibi yenilikçi Türk mutfağı sentezinin en güzel örnekleri WOW Convention Center'da konukların beğenisine sunuluyor. İftar davetleri zengin menü ve özenli servis yanı sıra geleneksel Ramazan sunum ve eğlencelerinin en güzel örnekleri olan bozacı, şekercisi, sema töreni, kavuklu ve pişekar gibi etkinliklerle süslendi.

    Tel: 0.212.468 50 00

      Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
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