WOW Convention Center’da Ramazan Keyfi

Özellikle şirket ve özel gruplara yönelik 20 kişiden 2 bin kişiye kadar hizmet verebilecek 'Özel Ramazan Konsepti'nde geleneksel Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatları iftariyelikler, çorba, kebaplar ve tatlılardan oluşturulan alternatifli çok sayıda menüler hazırlandı. Hünkar Beğendi, Elvan Kız Çorbası gibi Türk damak tadını yansıtan bir çok lezzetin yanı sıra; İstim Antrikot ve Krokanlı Güllaç gibi yenilikçi Türk mutfağı sentezinin en güzel örnekleri WOW Convention Center'da konukların beğenisine sunuluyor. İftar davetleri zengin menü ve özenli servis yanı sıra geleneksel Ramazan sunum ve eğlencelerinin en güzel örnekleri olan bozacı, şekercisi, sema töreni, kavuklu ve pişekar gibi etkinliklerle süslendi.

Tel: 0.212.468 50 00