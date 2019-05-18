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    18.05.2019 - 12:15 |

    Yıkanmak ve diş fırçalamak orucu bozar mı?

    Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar orucu bozan ya da zarar veren durumlarla ilgili akıllarına takılanları Diyanet İşleri'ne soruyor. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı? Yıkanmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri'nden sorularla ilgili verilen yanıtlar...

    Yıkanmak ve diş fırçalamak orucu bozar mı?

    DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

    Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

    YIKANMAK ORUCU BOZAR MI?

    Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan’da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

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