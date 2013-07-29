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    HaberlerRamazan Haberleri Haberleri Yüz yıldır davul çalınmayan mahalle
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    29.07.2013 - 11:07 |

    Yüz yıldır davul çalınmayan mahalle

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi'nde vatandaşlar yüz yıldır farklı bir uygulama ile sahura kaldırılıyor.

    Yüz yıldır davul çalınmayan mahalle

    Bir davulcunun davulunun patladığı, birinin aklını kaybettiği, bir kısmının ise başından olaylar geçtiği rivayetleri üzerine görevliler, vatandaşları "Haydi pilava" diye seslenerek sahura uyandırıyor.

    Bursa'nın Emirsultan Mahallesi'ndeki yüz yılı aşkın süren gelenekte "Pilavcı" diye tabir edilen bir görevli, apartman dairelerinin zillerine basarken, eski evlerin de kapılarına bastonla vurup vatandaşları sahura kaldırıyor. Mahallenin pilavcısı olarak görevlendirilenler, davul çalınmamasının Peygamber Efendimizin soyundan gelen Emirsultan Hazretleri'ne saygının bir ifadesi olduğunu belirtiyor. Vatandaşları 'Pilava pilava' diye seslenerek kaldıran Feridun Akyüz, mahalle sakinlerinin gelenekten memnun olduğunu ve eski evlerin yerini binalar aldığı için zillere basarak vatandaşları sahura kaldırdığını söyledi.Emirsultan Mahallesi Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı ve tiyatro hocası ve yönetmeni Şerafettin Torun ise, yıllar önce davul çalanların başına gelenlerden dolayı vatandaşların 'Pilava pilava' diye sahura kaldırıldığını belirterek, bunun bir gelenek haline geldiğini söyledi.

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