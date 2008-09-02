Zarifi'de Ramazan bir başka!

Zarifi aşçı ekibinin hazırladığı iftar mönüsünde; iftarınıza, iftariyelikler ile başlayabilir, günün çorbası, zeytinyağlılar, Pırasalı Üsküp böreği ile devam edebilirsiniz. Ana yemek olarak iç pilavlı kuzu tandır ve hünkâr beğendinin olduğu Zarifi iftar mönüsünde güllaçtan kaymaklı kabak tatlısına, Safranlı Fırın Sütlaçtan Zarifi şerbetine kadar birçok lezzeti bulabilirsiniz.

Ramazan ayı boyunca Zarifi’de, Klasik Türk müziği ezgileri ve fasıl müziği eşliğinde ramazan, gecelerinizin daha güzel geçmesini sağlıyor.

Zarifi’nin müzik repertuarı her ay yenilenip güncelleştiriliyor. Türk Sanat müziği eşliğinde ritimli ve canlı performanslarıyla sazlı sözlü eğlencesiyle ALTIN KIZLAR 9 Ekim itibariyle her Perşembe ZARİFİ’de sizler için unutulmaz geceler yaşatacaktır.

Eski İstanbul şarkılarından Safarad Müziğine, Yunan Müziğinden Etnik Müziğe, oryantalden Türkçe Pop’a kadar geniş bir yelpazeyi içeren müzik konsepti; DJ Cem Kara’nın performansıyla eğlenceyi doruğa taşıyor. Doğum Günleri, Bekârlığa Veda partileri gibi özel günlerde ZARİFİ bayanların özellikle tercih ettiği mekân olma özelliğini koruyor.

Geniş bir otoparkı olan mekânımızda vale parking hizmeti verilmektedir. Zarifi iftar mönüsü 45 YTL’ dir.



Adres : Çukurluçeşme Sokak No : 13 Sıraselviler Beyoğlu

Tel: 0 212 293 54 80 Fax : 0 212 293 54 84 Web : www.zarifi.com.tr

İFTAR MENÜSÜ

İFTARİYELİKLER

Zeytin Çeşitleri

Peynir Çeşitleri

Petek Bal

Kaymak

Tere yağ

Pastırma

Söğüş

Hurma

Jambon Çeşitleri

Reçel Çeşitleri

ÇORBA

2 Çeşit Çorba Servisi

ZEYTİNYAĞLILAR

Zeytinyağlı Yaz Türlüsü

Kömbe

Pırasalı Üsküp Böreği

Soğanlı Yumurta

ANA YEMEKLER

( Seçenekli )

İç Pilavlı Kuzu Tandır

Piliç Kavurma

Izgara Köfte

Hünkâr Beğendi

Levrek veya Çipura Izgara

TATLILAR

( Seçenekli )

Kaymaklı Kabak Tatlısı

Kaymaklı Ekmek Kadayıfı

Güllaç

Safranlı Fırın Sütlaç

Kızılcık Kompostosu

İÇECEKLER

Zarifi Şerbeti

Ayran

45 YTL ( KDV Dâhildir )



