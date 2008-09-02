Zarifi'de Ramazan bir başka!
Girit, Osmanlı ve Yöresel mutfağının etkisiyle yenilediği mönüsü hijyen ve pişirme tekniklerindeki dikkatini görünür kılmak için açık mutfağı ile görsel şölen, eşliğinde eşsiz mönüden seçiminizi yapabilirsiniz.
Zarifi aşçı ekibinin hazırladığı iftar mönüsünde; iftarınıza, iftariyelikler ile başlayabilir, günün çorbası, zeytinyağlılar, Pırasalı Üsküp böreği ile devam edebilirsiniz. Ana yemek olarak iç pilavlı kuzu tandır ve hünkâr beğendinin olduğu Zarifi iftar mönüsünde güllaçtan kaymaklı kabak tatlısına, Safranlı Fırın Sütlaçtan Zarifi şerbetine kadar birçok lezzeti bulabilirsiniz.
Ramazan ayı boyunca Zarifi’de, Klasik Türk müziği ezgileri ve fasıl müziği eşliğinde ramazan, gecelerinizin daha güzel geçmesini sağlıyor.
Zarifi’nin müzik repertuarı her ay yenilenip güncelleştiriliyor. Türk Sanat müziği eşliğinde ritimli ve canlı performanslarıyla sazlı sözlü eğlencesiyle ALTIN KIZLAR 9 Ekim itibariyle her Perşembe ZARİFİ’de sizler için unutulmaz geceler yaşatacaktır.
Eski İstanbul şarkılarından Safarad Müziğine, Yunan Müziğinden Etnik Müziğe, oryantalden Türkçe Pop’a kadar geniş bir yelpazeyi içeren müzik konsepti; DJ Cem Kara’nın performansıyla eğlenceyi doruğa taşıyor. Doğum Günleri, Bekârlığa Veda partileri gibi özel günlerde ZARİFİ bayanların özellikle tercih ettiği mekân olma özelliğini koruyor.
Geniş bir otoparkı olan mekânımızda vale parking hizmeti verilmektedir. Zarifi iftar mönüsü 45 YTL’ dir.
Adres : Çukurluçeşme Sokak No : 13 Sıraselviler Beyoğlu
Tel: 0 212 293 54 80 Fax : 0 212 293 54 84 Web : www.zarifi.com.tr
İFTAR MENÜSÜ
İFTARİYELİKLER
Zeytin Çeşitleri
Peynir Çeşitleri
Petek Bal
Kaymak
Tere yağ
Pastırma
Söğüş
Hurma
Jambon Çeşitleri
Reçel Çeşitleri
ÇORBA
2 Çeşit Çorba Servisi
ZEYTİNYAĞLILAR
Zeytinyağlı Yaz Türlüsü
Kömbe
Pırasalı Üsküp Böreği
Soğanlı Yumurta
ANA YEMEKLER
( Seçenekli )
İç Pilavlı Kuzu Tandır
Piliç Kavurma
Izgara Köfte
Hünkâr Beğendi
Levrek veya Çipura Izgara
TATLILAR
( Seçenekli )
Kaymaklı Kabak Tatlısı
Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
Güllaç
Safranlı Fırın Sütlaç
Kızılcık Kompostosu
İÇECEKLER
Zarifi Şerbeti
Ayran
45 YTL ( KDV Dâhildir )