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    HaberlerRamazan Haberleri Zarifi'de Ramazan bir başka!
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    02.09.2008 - 16:50 |

    Zarifi'de Ramazan bir başka!

    Girit, Osmanlı ve Yöresel mutfağının etkisiyle yenilediği mönüsü hijyen ve pişirme tekniklerindeki dikkatini görünür kılmak için açık mutfağı ile görsel şölen, eşliğinde eşsiz mönüden seçiminizi yapabilirsiniz.

    Zarifi'de Ramazan bir başka!

    Zarifi aşçı ekibinin hazırladığı iftar mönüsünde; iftarınıza, iftariyelikler ile başlayabilir, günün çorbası, zeytinyağlılar, Pırasalı Üsküp böreği ile devam edebilirsiniz. Ana yemek olarak iç pilavlı kuzu tandır ve hünkâr beğendinin olduğu Zarifi iftar mönüsünde güllaçtan kaymaklı kabak tatlısına, Safranlı Fırın Sütlaçtan Zarifi şerbetine kadar birçok lezzeti bulabilirsiniz.

    Ramazan ayı boyunca Zarifi’de, Klasik Türk müziği ezgileri ve fasıl müziği eşliğinde ramazan, gecelerinizin daha güzel geçmesini sağlıyor.

    Zarifi’nin müzik repertuarı her ay yenilenip güncelleştiriliyor. Türk Sanat müziği eşliğinde ritimli ve canlı performanslarıyla sazlı sözlü eğlencesiyle ALTIN KIZLAR 9 Ekim itibariyle her Perşembe ZARİFİ’de sizler için unutulmaz geceler yaşatacaktır.

    Eski İstanbul şarkılarından Safarad Müziğine, Yunan Müziğinden Etnik Müziğe, oryantalden Türkçe Pop’a kadar geniş bir yelpazeyi içeren müzik konsepti; DJ Cem Kara’nın performansıyla eğlenceyi doruğa taşıyor. Doğum Günleri, Bekârlığa Veda partileri gibi özel günlerde ZARİFİ bayanların özellikle tercih ettiği mekân olma özelliğini koruyor.

    Geniş bir otoparkı olan mekânımızda vale parking hizmeti verilmektedir. Zarifi iftar mönüsü 45 YTL’ dir.

     
    Adres : Çukurluçeşme Sokak  No : 13 Sıraselviler Beyoğlu
    Tel: 0 212 293 54 80  Fax : 0 212 293 54 84  Web : www.zarifi.com.tr

    İFTAR MENÜSÜ

    İFTARİYELİKLER

    Zeytin  Çeşitleri
    Peynir Çeşitleri
    Petek Bal
    Kaymak
    Tere yağ
    Pastırma
    Söğüş
    Hurma
    Jambon Çeşitleri
    Reçel Çeşitleri

    ÇORBA

    2 Çeşit Çorba Servisi

    ZEYTİNYAĞLILAR

    Zeytinyağlı Yaz Türlüsü
    Kömbe
    Pırasalı Üsküp Böreği
    Soğanlı Yumurta

    ANA YEMEKLER
    ( Seçenekli )

    İç Pilavlı Kuzu Tandır
    Piliç Kavurma
    Izgara Köfte
    Hünkâr Beğendi
    Levrek veya Çipura Izgara

    TATLILAR
    ( Seçenekli )

    Kaymaklı Kabak Tatlısı
    Kaymaklı Ekmek Kadayıfı
    Güllaç
    Safranlı Fırın Sütlaç
    Kızılcık Kompostosu

    İÇECEKLER

    Zarifi Şerbeti
    Ayran

    45 YTL ( KDV Dâhildir )


      Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
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