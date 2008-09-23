Zayıflamak için tutulan oruç kilo aldırıyor

Diyetisyen Gamze Karakaya, Ramazan ayının, dengeli beslenmenin kuralı olan 3 ana 3 ara öğünü, iftar ve sahur olmak üzere 2 ana öğüne indirdiğini söyledi. Karakaya, “Ramazan ayında zayıflamak amacıyla tutulan oruç, Ramazan sonunda kilo alımına yol açar. Ramazanda zayıflamak amacıyla oruç tutarak bütün gün aç kalan, kilo almamak içinde iftar ve sahurda doğru beslenmeyenler, vücutlarında enerji azalmasına yol açarlar” dedi.



Ramazan boyunca beslenmede açlık yaşayan vücudun, Ramazan sonuna doğru yenilen her şeyi tehlikede olduğunu düşünerek depo etmeye başladığını açıklayan Karakaya, şöyle konuştu:



“Ramazan ayı boyunca gıda azlığı çeken vücudun tehlikede olduğunu sanarak yenilen herşeyi depo etmeye başlaması, vücutta yağlanmaya yol açar. Vücutta biriken yağlar da, kilo alımına yol açar. Ramazan sonunda özellikle bayramda yenilecek her lokma, kilo olarak kalır.”