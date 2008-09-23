BİST96.4710EURO7,360,55USD6,720,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Zayıflamak için tutulan oruç kilo aldırıyor
    ABONE OL
    23.09.2008 - 12:53 |

    Zayıflamak için tutulan oruç kilo aldırıyor

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü diyetisyeni Gamze Karakaya, Ramazan ayında zayıflamak amacıyla oruç tutulmasının kilo alımına neden olduğunu söyledi.

    Zayıflamak için tutulan oruç kilo aldırıyor

    Diyetisyen Gamze Karakaya, Ramazan ayının, dengeli beslenmenin kuralı olan 3 ana 3 ara öğünü, iftar ve sahur olmak üzere 2 ana öğüne indirdiğini söyledi. Karakaya, “Ramazan ayında zayıflamak amacıyla tutulan oruç, Ramazan sonunda kilo alımına yol açar. Ramazanda zayıflamak amacıyla oruç tutarak bütün gün aç kalan, kilo almamak içinde iftar ve sahurda doğru beslenmeyenler, vücutlarında enerji azalmasına yol açarlar” dedi.

    Ramazan boyunca beslenmede açlık yaşayan vücudun, Ramazan sonuna doğru yenilen her şeyi tehlikede olduğunu düşünerek depo etmeye başladığını açıklayan Karakaya, şöyle konuştu:

    “Ramazan ayı boyunca gıda azlığı çeken vücudun tehlikede olduğunu sanarak yenilen herşeyi depo etmeye başlaması, vücutta yağlanmaya yol açar. Vücutta biriken yağlar da, kilo alımına yol açar. Ramazan sonunda özellikle bayramda yenilecek her lokma, kilo olarak kalır.”

      Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Marketler saat kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101, Carrefour, Migros, ŞOK çalışma saatleri

      Marketler saat kaçta açılıyor? Marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101, Carrefour, Migros, ŞOK çalışma saatleri

      Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

      Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

      Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

      Yasağın ikinci gününde yollar boş kaldı!

      Son dakika | İletişim Başkanlığı: Erdoğan istifayı uygun bulmadı! Süleyman Soylu göreve devam ediyor

      Son dakika | İletişim Başkanlığı: Erdoğan istifayı uygun bulmadı! Süleyman Soylu göreve devam ediyor

      Sıradaki Haber