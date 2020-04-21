Eksperlerimiz sahada, çiftçilerimiz endişelenmesin

Tarım sigortaları denildiği zaman ise akıllara tabi ki TARSİM geliyor. Bu süreçte de TARSİM, üreticinin ve yetiştiricinin yanında olmak için eksperleri ile sahada 7/24 hizmet veriyor. TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, müşterilerinin çiftçiler olduğunu belirterek, “Çok stratejik bir müşteri kitlemiz var. Çünkü bir tarım ülkesiyiz ve şu anda sağlıkla birlikte tarımda ön planda. Bu süreçte de çiftçilerimize nasıl ulaşmamız gerektiğini planladık. Eksperlerimiz sahada işlerini aksatmadan sürdürüyor. Çiftçilerimiz endişe etmesin” dedi.

TARSİM pahalı bir ürün değil

Salgın kapsamında tarımsal faaliyetin sürekliliği için çiftçi ve üreticilerimize TARSİM’i şiddetle önerdiklerini altını çizen Günal, “TARSİM aslında pahalı bir ürün değil. Bir dekar alan buğdayda sigorta yaptırırsa üretici 8 lira ödeyecek. Şimdi narenciye geliyor. Portakalda 1 dekar alanda 5 bin kiloluk bir verim var. Bunun sigortası ise 100 lira. Yine zeytinde dolu paketinde 1 dekarlık alan için 21 lira ödemesi yeterli. Dolayısıyla TARSİM Sigortası ulaşılabilir fiyatlarda. Bu dönem özellikle buğdayda son kabul tarihlerini 30 Nisan’a öteledik. TARSİM’in 14 yıllık yaşam sürecinde ilk defa otomatik sera poliçelerini yeniledik. Küçükbaş hayvan hayat sigortasında 30 Nisan’a kadar eksper göndermeksizin sigortalama yapıyoruz” diye konuştu.