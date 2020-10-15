130 binden fazla 130 binden fazla katılımcı BES’ten emekli oldu

Geçen yıl sonuna göre, 9 aylık dönemde emekli katılımcı sayısı 18 bin 444 kişi artış gösterdi. BES’ten emekli olabilmek için, sisteme ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak şartları bulunuyor. Toplu para alıp çıkan çokSistemden emekli olan bireylerin büyük bir kısmı, toplu parasını alarak sistemden çıkıyor. Bir kısmı da emeklilik şirketlerince kendilerine sunulan emeklilik gelir planı ya da ‘programlı geri ödeme’ (PGÖ) seçeneğini kullanıyor. Söz konusu seçenekte, emekli katılımcıya mevcut birikimi, belli bir süre içinde, tercih ettiği sıklıkta (aylık, 3 aylık vb.) geri ödeniyor. Sistemden emekli olan bazı bireyler ise emeklilik şirketlerinden, kendilerine ömür boyu maaş ödenmesini talep ediyor. Bunu sağlayacak, emeklilik iradı (anüite) ürünlerinin sunulması için şirketlerin çalışmaları da sürüyor. Bu konuda beklenen mevzuat değişikliğinin ardından, önümüzdeki dönemde bu tür ürünlerin sunulması bekleniyor.

Fon tutarı 129.8 milyar TL’ye yükseldi

Pandeminin etkisini üzerinden atan BES’te temmuz ayından beri istikrarlı büyüme devam ediyor. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 2 Ekim tarihli verilerine göre sistemde toplam katılımcı sayısı 6 milyon 874 bin 10 kişiye yükselirken, katılımcıların toplam fon tutarı ise 129 milyar 861.4 milyon TL’ye ulaştı. BES’te katkı payı tutarı 78 milyar 265.6 milyon TL, kesintilerden sonra, katılımcıların tercih ettikleri emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilen tutarı ifade eden yatırıma yönlenen tutar da 76 milyar 757.7 milyon TL olarak gerçekleşti. BES’ten emekli katılımcı sayısı her geçen yıl artıyor.