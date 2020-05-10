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    HaberlerSigorta Haberleri 43 milyon ABD’li koronavirüs nedeniyle sağlık sigortasını kaybedebilir
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    10.05.2020 - 17:37 | | DHA

    43 milyon ABD’li koronavirüs nedeniyle sağlık sigortasını kaybedebilir

    Robert Wood Johnson Vakfı (RWJF) ve Kent Enstitüsü'nün yeni raporunda, koronavirüs (Covid-19) salgının ortasında yaklaşık 25 ila 43 milyon ABD'linin sağlık sigortalarını kaybedebileceği öngörüldü.

    43 milyon ABD’li koronavirüs nedeniyle sağlık sigortasını kaybedebilir

     

    The Guardian gazetesinin haberinde yer verdiği RWJF ve Kent Enstitüsü'nün yeni raporuna göre, koronavirüs salgının ortasında yaklaşık 43 milyon ABD'li sağlık sigortalarını kaybedebilir. Salgından önce 160 milyon ABD'linin -kabaca nüfuzun yarısı- sağlık sigortalarını işleri aracılığı ile sağladığı belirtilirken, bunun da karantina önlemleri tarafından tetiklenen işten çıkarma dalgaları ile milyonlarca kişi için tehlikeye girdiği ifade edildi.

    DAHA FAZLA ÖLÜME SEBEBİYET VEREBİLİR

    RWJF tarafından, bu insanlardan 7 milyon kadarının, kötü ekonomik koşullar devam ettiği için yeni sigorta bulmasının pek mümkün görülmediği tahmin edildi. Bunun gibi büyük sigorta kayıplarının ABD'nin sağlık hizmetleri ortamını önemli ölçüde değiştirebileceği ve muhtemelen, insanların pahalı sağlık hizmetinden kaçınacağı için daha fazla ölüme sebebiyet verebileceği ifade edildi.

    UYGUNLUK KRİTERİ EYALETTEN EYALETE DEĞİŞİYOR

    Bazı analistlerin beklediği gibi salgının yüzde 20 işsizlik oranıyla sonuçlanması durumunda, Kent Enstitüsü ve RWJF'deki araştırmacıların, 25 ila 43 milyon kişinin sağlık sigortasını kaybedebileceğini tahmin ettikleri belirtildi. Birçok insanın, düşük gelirli insanlar için sağlık sigortası programı olan Medicaid de dahil olmak üzere sigorta almak için sosyal güvenlik ağlarını kullanacağı ancak buna uygunluk kriterinin de eyaletten eyalete değiştiği ifade edildi.

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