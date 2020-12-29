BİST1.4601.42EURO9.05-0.42USD7.37-0.80ALTIN446.02-0.41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Acentelerin levha kayıt ücreti ve aidatları arttı
    ABONE OL
    29.12.2020 - 17:49 |

    Acentelerin levha kayıt ücreti ve aidatları arttı

    Sigorta acentelerinin levha kayıt ücretleri ve aidat ücretinde artışa gidildi.

    Acentelerin levha kayıt ücreti ve aidatları arttı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) yaptığı son toplantıda levha kayıt ücreti ve aidat ücretinde artış yapılması kararlaştırıldı.

    TOBB’un internet sitesinden yapılan duyuruda kararın 2021 yılı için geçerli olacağının altı çizildi. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 27.11.2020 tarihli toplantısında; 1 Ocak 2021 gününden itibaren 31 Aralık 2021 günü bitimine kadar (bu tarihler dahil) Uygunluk Belgesi başvurusunda bulunan Sigorta Acenteleri için (evraklarını eksiksiz şekilde ilgili Odaya teslim etmek kaydıyla) Levha kayıt ücreti 24.750,-TL (yirmidörtbinyediyüzelliTL), 2021 yılı Levha aidatı ise, 100 TL (yüz TL) olarak belirlenmiştir.”

    Sigorta acenteleri 2020 yılı için 22 bin TL Levha kayıt ücreti; 90 bin TL de aidat ödüyorlardı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme!

    Son dakika... MİT TIR'larının durdurulması davasında flaş gelişme!

    Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

    Tüm çalışanlar için geçerli! En düşüğü...

    Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

    Maskeler ne zaman çıkacak? Tarih verdi

    Adalet Bakanı Gül'den Aylin Sözer açıklaması

    Adalet Bakanı Gül'den Aylin Sözer açıklaması

    Sıradaki Haber