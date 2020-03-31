Alacak sigortasında KOBİ'lere reasürans desteği sunulacak

Söz konusu destekle ilgili olarak 30 Mart tarihli, 31084 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karar’da “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’ne Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteği’ne Dair Kararın” yürürlüğe konulmasına, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 33/A maddesi gereğince karar verildiği bildirildi. İlgili Karara göre, KOBİ’lere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren devlet destekli sistem kapsamında Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin (Merkez) üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmı oluşturan pay için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50’lik kısmı oluşturan pay için ise yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacak.

1 Nisan itibarıyla geçerli

1 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere 30 Mart’ta yürürlüğe giren Karar’ın 2’inci maddesinde ‘finansman ve ödemeler’ konusu da yer aldı. Buna göre, reasürans desteği ihtiyacının ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar, Merkez’in talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden Merkez’e ödenecek. Riskin, Merkez üzerinde kalan payına (yüzde 50) karşılık gelen primin, söz konusu primin yatırım gelirlerinin ve elde edilen diğer gelirlerin reasürans desteğini sağlandığı dönemdeki toplam tutarı, Merkez tarafından hesaplanacak. Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteğine ilişkin karar, 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 arasında akdedilecek sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve restorasyon yoluyla transferi yapılamayan riskleri içeriyor.