Allianz Sağlık Cüzdanı ile puan biriktir, poliçeni indirimli al

Program kapsamında ‘Allianz Modüler Sağlık’ ve ‘Bireysel Tamamlayıcı Sağlık’ poliçelerine sahip olan müşteriler için hazırlanan sağlık cüzdanlarına; ‘Sağlıklı Puan’ yükleniyor.

Puanlar yeni poliçe alımında ya da yenilemesinde indirim olarak kullanılıyor. Puanlar poliçenin sağlık primi üzerinden hesaplanıyor ve müşterilerin sağlık cüzdanlarına toplam prim üzerinden bir kez, yüzde 3 puan yüklemesi yapılıyor. 1 puanın 1 TL olarak kabul edildiği programda puanlar; yeni bir ‘Allianz Modüler Sağlık’ veya ‘Bireysel Tamamlayıcı Sağlık’ poliçesi alırken ya da poliçeyi yenilerken indirim olarak kullanılabiliyor. Allianz Sağlık Cüzdanı uygulamasından ilk etapta mevcut müşteriler ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar yeni Modüler Sağlık ve Bireysel Tamamlayıcı Sağlık poliçeleri satın alan müşteriler yararlanabiliyor.

Hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz

Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir; “Allianz Türkiye’de; insanı merkeze alan bir sigorta şirketi olma yolunda çalışmalarımızı; çeviklik, yalınlık, verimlilik, müşteri ve teknoloji odaklarımız doğrultusunda planlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetlerini yakından takip ediyor, aldığımız geri bildirimler ve yaptığımız analizler ışığında, ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz. Bir süredir üzerinde çalıştığımız ‘Allianz Sağlık Cüzdanı’ ile sektörümüzde bir ilke daha imza atmış olduk. Programımızın ilk fazında ‘Allianz Modüler Sağlık’ ve ‘Bireysel Tamamlayıcı Sağlık’ müşterilerimize gelecekte indirim olarak kullanabilecekleri puanlar kazandırıyoruz” dedi.

Özdemir, indirimlerle ilgili ise şu açıklamayı yaptı: “Müşterilerimiz mevcut poliçesinden kazandığı 100 puanı, örneğin bir yakını için alacağı 500 TL’lik yeni bir ‘Bireysel Tamamlayıcı Sağlık’ poliçesinde kullandığında 400 TL ödeme yapıyor. Programımız; müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre tasarlanmış dinamik bir program. Önümüzdeki dönemde yeni geliştirmelerle müşterilerimize yüksek kalitede hizmet vermeye devam edeceğiz.”