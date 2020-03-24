Allianz Türkiye de evden mesaiye başladı

Allianz Türkiye de birçok sigorta şirketi gibi evden çalışma sistemine geçeceğini açıkladı.

“Allianz Türkiye olarak sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı en önemli önceliğimiz” diye başlayan açıklamada, “Eğer Coronavirüsü belirtileri gösteriyorsanız hastanelere başvurmadan önce Alo 184 koronavirüs danışma hattını arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Virüsün yayılmasını engelleme konusunda bizler de üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirerek evden çalışmaya başlıyoruz. Tatbikatlarımızın olumlu geçmesi sonucunda başladığımız yeni çalışma düzenimizin iş süreçlerimizi aksatmayacağını; sizlere verdiğimiz hizmetin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini bilmenizi isteriz. Bizlere 0850 399 99 99 numaralı müşteri hizmetleri hattımızdan ulaşabileceğinizi; birçok işleminizi Allianz’ım mobil uygulaması veya; allianz.com.tr adresindeki on-line işlemler üzerinden gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak isteriz” denildi.