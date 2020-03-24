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    HaberlerSigorta Haberleri Allianz Türkiye de evden mesaiye başladı
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    24.03.2020 - 13:03 |

    Allianz Türkiye de evden mesaiye başladı

    Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirlere sigorta sektörü de duyarsız kalmıyor.

    Allianz Türkiye de evden mesaiye başladı

    Allianz Türkiye de birçok sigorta şirketi gibi evden çalışma sistemine geçeceğini açıkladı.

    “Allianz Türkiye olarak sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı en önemli önceliğimiz” diye başlayan açıklamada, “Eğer Coronavirüsü belirtileri gösteriyorsanız hastanelere başvurmadan önce Alo 184 koronavirüs danışma hattını arayarak yönlendirme alabilirsiniz. Virüsün yayılmasını engelleme konusunda bizler de üzerimize düşen toplumsal sorumluluğu yerine getirerek evden çalışmaya başlıyoruz. Tatbikatlarımızın olumlu geçmesi sonucunda başladığımız yeni çalışma düzenimizin iş süreçlerimizi aksatmayacağını; sizlere verdiğimiz hizmetin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini bilmenizi isteriz. Bizlere 0850 399 99 99 numaralı müşteri hizmetleri hattımızdan ulaşabileceğinizi; birçok işleminizi Allianz’ım mobil uygulaması veya; allianz.com.tr adresindeki on-line işlemler üzerinden gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak isteriz” denildi.

    Uzaktan eğitimde güldüren soru: "Bizi duyuyor mu?"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.
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