Allianz’dan sağlık çalışanlarına ‘NefesOl’ desteği

Proje kapsamında, İstanbul’da çalışan ve Korona virüsü hastalığı (COVID-19) nedeniyle gece-gündüz hizmet vererek evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına, dinlenebilmeleri ve konaklamaları için; yoğun hastanelerin yakınlarında kapatılan otellerde tek kişilik odalar tahsis ediliyor.

COVID-19’un tüm dünyadaki yayılma hızının, sağlık hizmetinin önemini daha da artırdığını belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan; “Allianz Türkiye ailesi olarak sevdiklerinden uzak, özveriyle zor şartlarda çalışan, her gün görevinin başında olan, hepimizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık personelimizin sağlıklı bir ortamda dinlenebilmesi için elverişli konaklama noktaları yaratan ‘Nefes Ol’ projesine katkıda bulunarak destek olmak istedik” dedi.