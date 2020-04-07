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    HaberlerSigorta Haberleri Allianz’dan sağlık çalışanlarına ‘NefesOl’ desteği
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    07.04.2020 - 13:00 |

    Allianz’dan sağlık çalışanlarına ‘NefesOl’ desteği

    Allianz Türkiye’nin bağış desteğiyle Lokman Hekim Sağlık Vakfı’nın hayata geçirdiği ‘Nefes Ol’ projesiyle sağlık çalışanlarına nefes olunması amaçlanıyor.

    Allianz’dan sağlık çalışanlarına ‘NefesOl’ desteği

    Proje kapsamında, İstanbul’da çalışan ve Korona virüsü hastalığı (COVID-19) nedeniyle gece-gündüz hizmet vererek evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarına, dinlenebilmeleri ve konaklamaları için; yoğun hastanelerin yakınlarında kapatılan otellerde tek kişilik odalar tahsis ediliyor.

    COVID-19’un tüm dünyadaki yayılma hızının, sağlık hizmetinin önemini daha da artırdığını belirten Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan; “Allianz Türkiye ailesi olarak sevdiklerinden uzak, özveriyle zor şartlarda çalışan, her gün görevinin başında olan, hepimizin kahramanı sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık personelimizin sağlıklı bir ortamda dinlenebilmesi için elverişli konaklama noktaları yaratan ‘Nefes Ol’ projesine katkıda bulunarak destek olmak istedik” dedi.

      Doğal hayatta yaşayan hayvanlar görüntülendiTarım ve Orman Bakanlığı, her hafta doğal hayatta yaşayan hayvanların görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, doğal hayatta yemek arayan hayvanların görüntüleri paylaşıldı. Ayrıca, dağ keçilerinin düz duvara tırmanma görüntüsü de video içerisinde yer aldı.
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