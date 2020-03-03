BİST110.1692,66EURO6,870,10USD6,180,24ALTIN318,951,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Allianz’dan tamamlayıcı sağlıkta indirim kampanyası
    ABONE OL
    03.03.2020 - 11:02 |

    Allianz’dan tamamlayıcı sağlıkta indirim kampanyası

    Allianz Türkiye, geçtiğimiz yılsonu başlattığı Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kampanyası’nı 31 Mart’a kadar uzattı.

    Allianz’dan tamamlayıcı sağlıkta indirim kampanyası

    Şirket, ilk defa Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası alan müşterilerine %15 indirim fırsatı sunuyor. Ürünü ilk kez satın alma yaş sınırı da 64’e yükseltildi. Müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine göre ürünlerini şekillendiren ve güçlü kurum ağı ile Türkiye’nin her yerinde sağlık sigortası hizmeti sunmayı amaç edinen Allianz, bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe diyetisyen, psikolojik destek, diş bakım paketi ve check-up gibi hizmetler ekleyerek özel sağlık sigortası konforunu maliyet avantajıyla sunmayı vadediyor.

    Allianz Türkiye’nin 1 milyonu aşkın sağlık sigortalısının yaklaşık % 30’unun tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olduğunu belirten Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir; “Geçtiğimiz yıl başlattığımız indirim kampanyamız büyük ilgi gördü. Kampanya ile 2 ay gibi kısa bir sürede 15 binden fazla yeni müşteriye ulaştık. Bu doğrultuda %15 indirim fırsatı ile kampanyayı 31 Mart’a kadar uzatmaya karar verdik. Bizlere sağlığını, geleceklerini ve varlıklarını emanet eden sigortalılarımız, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle her an yanlarında olmamızı bekliyor. Sağlık sigortasının lideri olarak müşterilerimizin her daim sevdiklerinin yanında olabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kampanyamızda; ürünü ilk kez satın alma yaş sınırını da 64’e çıkardık. Tüm bu yenilikler ve geliştirmeler ile toplamda kampanya süresi boyunca 17.570 sigortalı bireysel tamamlayıcı sağlık sigortasında bizi tercih etti. Kampanyanın ve ürün kapsamının genişlemesiyle bireysel TSS’de geçen yıla göre prim bazında %160 büyüme kaydettik” diye konuştu.

    O karga yine görüntülendi! Bu kez 5 lira ile uçtuMarmary istasyonunda İstanbul Kartı'na yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, yine ortaya çıktı. Karga bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sünnet düğününde rezalet! Ve karar çıktı...

    Sünnet düğününde rezalet! Ve karar çıktı...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber