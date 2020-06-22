Amaç tüm sektör için fayda yaratmak

Koru Sigorta Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, 2020’nin ilk yarısına ait üretim verileri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Koru Sigorta olarak, 2020’ye planlarımız dahilinde hızlı bir giriş yaptık. Yılın başında kârlı büyüme stratejimize yönelik yaptığımız hamleler, tüm dünyanın hazırlıksız yakalandığı Kovid-19 sürecinde hem şirketimizi, hem de acentelerimizi korudu. Yıl başından itibaren, 360 milyon liranın üzerinde prim üretimi gerçekleştirdik. Böylece, 2019’un tamamında elde ettiğimiz prim üretimini yılın ilk 5 ayında yakaladık. Bu dönemin neredeyse 3 ayının pandemi sürecinde olduğu düşünülürse, başarılı bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz.”

Kendi yazılımı var

Tabakoğlu, yılın ikinci yarısı için de planlamalarının hazır olduğunu, büyümelerini sürdüreceklerini belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kasko branşı başta olmak üzere birçok yeni ürün ve satış stratejisi ile yılın geri kalanına hazırız. Özellikle Fatura Güvence Sigortası ürünümüz, yeni iş birliklerimiz ve farklılaşan ürün yapımız ile bu yıl en çok konuşulan ürünler arasında yerini alacak. Ekonominin hızlanmasına da önemli bir katkı sağlayan Fatura Güvence Sigortası, 2020 yılının parlayan ürünlerinden biri olma potansiyeline sahip.”

Tabakoğlu, kendi yazılımlarını yapan bir şirket olmanın öneminin farkında olarak bu yönlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

“Amacımız, sektörün bir paydaşı olarak Türk sigortacılığının gelişmesi için katkı sağlamak ve faydalı olmak. Bunun da sigortalılık oranlarının artması ile mümkün olacağını biliyoruz. Sadece kendi şirketimiz için değil, sektörün tüm paydaşları için fayda yaratmayı amaçlıyoruz.”