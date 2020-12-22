Anadolu Sigorta’ya dijital dönüşümde 2 ayrı ödül

Şirket, IDC Türkiye tarafından 17 Aralık 2020 tarihinde, IDC Türkiye DX Summit 2020 etkinliği bünyesinde düzenlenen ‘Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 2 ayrı ödüle layık görüldü.

Anadolu Sigorta, ‘Yurttaş Veri Bilimci Yetiştirme’ projesiyle katıldığı Yetenek Geliştirme kategorisinde 1’incilik ödülünü alırken, ‘Sosyal Ağ Analizi ile Organize Suistimal Tespiti’ projesiyle de ‘Bilgi Vizyoneri’ kategorisinde 3’üncülük ödülü kazandı. Anadolu Sigorta’nın uzun yıllardır dijital dönüşüme yatırım yaptığını ve bu konuda çok sayıda proje hayata geçirdiğini ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı; ödül alan projeleri ile sektörde fark yarattıklarının bir kez daha görüldüğünü belirterek şunları söyledi: “Yurttaş Veri Bilimci Yetiştirme projesi ile iş akışlarımızı hızlandırarak verimliliğimizi artırdık.

Analitik modelleme ve makine teknolojilerinin kullanımı, bilgi teknolojileri şemsiyesi altında iş zekâsı ve analitik uygulamalar birimi tarafından yapılırken; Yurttaş Veri Bilimci Yetiştirme Projesi gelişim programı ile bu yetkinliklere sahip bir kadroya eğitim verdik. İş süreçlerini çok iyi bilen bu çalışanlarımızın aldığı veri hazırlama; analitik modelleme ve veri görselleme eğitimleri sayesinde iş akışımız hızlandı ve verimliliğimiz arttı. Geliştirilen yeni analitik akışlar ve projeler sayesinde gelirlerde artış yaşanırken; sadece bir proje sayesinde Eylül kampanya döneminde; bir önceki kampanya dönemine göre yüzde 12 daha fazla gelir elde ettik. Her katılımcı yüzde 10 daha verimli iş geliştirdi. Bu da 15 kişilik katılımcı ekibimiz içinde toplamda 1.5 kişilik kazanım gerçekleştirdiğimizi gösteriyor. Projemiz sürdürülebilirliği ile uzun vadede de kazanımlarımızı artıracaktır” diye konuştu.

Suiistimal dosya analizleri 2 saate indi

Bu proje ile sektörüde hizmet veren danışmanlık şirketlerinin vaat ettiği sosyal ağ analizi platformlarından daha yetkin ve şirketimize uygun bir analiz platformu geliştirdiklerini kaydeden Abacı, “Yaptığımız veri zenginleştirmeleri ve oluşturduğumuz analiz platformu sayesinde daha önce 3 ayda manuel olarak yapılan suiistimal dosya analizlerini 2 saate indirdik. Oluşturulan ilişkisel ağ üzerinde en kısa yol algoritmaları ile puanlandırma yaptık. Bu puanlama sisteminin üretim, fiyatlandırma ve müşteri analitikleri alanlarında kullanılmak üzere sistem entegrasyonlarını planladık. Kasko branşında verimli sonuçlar elde ettiğimiz bu platformu farklı sigorta branşlarına da uygulamak için çalışmalarımıza başladık.”