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    17.08.2020 - 07:00 |

    Axa Sigorta küresel iklim stratejisini destekliyor

    Axa iklim stratejisi kapsamında yaptığı çalışmaları ve sonuçlarını değerlendiren 2020 İklim Raporu’nu yayımladı. Rapor şirketin karbon ayak izini azaltma yönünde attığı adımları ve hedeflerini derinlemesine inceliyor.

    Axa Sigorta küresel iklim stratejisini destekliyor

     

    Şirket 2020 İklim Raporu’na göre 2019 yılında 12 milyar euroluk bir toplama ulaşan yeşil yatırımlarını 2023 yılına kadar 24 milyar euro’ya yükseltmeyi hedefliyor. Axa Sigorta global olarak yürütülen çalışmalarının yanında Türkiye’de de yenilikçi çözümler sunuyor ve ‘yaparak örnek olmayı’ hedefliyor.

    Şirket, daha hareketli bir yaşam tarzının insan sağlığı açısından yarattığı değerin, iklim krizi açısından dünyanın bağışıklığı için de yaratılabileceğine dikkat çeken ‘Dünya için Hareket Et’ projesini Aktif Yaşam Derneği ve WWF-Türkiye iş birliğini hayata geçirmişti.

    Axa Sigorta yeşil ofis olmak ve kaynaklanan karbon ayak izini azaltmak için de çalışmalar gerçekleştiriyor.

    Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Şirket olarak amacımız ‘insanlığın gelişmesi adına insanlar için önemli olanı korumak’. İklim değişikliği insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük risk. İklim odağında oluşturduğumuz ve taahhütlerine sıkı bir şekilde bağlı olduğumuz küresel stratejimiz, Türkiye’de gururla hayata geçirdiğimiz Dünya Dostu Sigortacılık yaklaşımı, bu yaklaşım sonucunda ortaya çıkan ‘Dünya için Hareket Et’ projemiz ve daha nice adımlarla belirlenen hedeflere katkı sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.

    'Kırmız Liste'deki Murat Kalko etkisiz hale getirildiMİT'in istihbari çalışmalarıyla PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu Agit Garzan kod adlı Murat Kalko, Hakurk'ta etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen PKK'lı Murat Kalko, pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle "Kırmızı Liste"de aranıyordu. Öte yandan, MİT'in istihbaratıyla düzenlenen iki ayrı operasyonda da sansasyonel eylem planlayan üst düzey 6 PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hale getirildi.
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